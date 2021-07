Jesper Kemp havde glædet sig sindssygt meget til årets kultursaloner, men han ville ærgre sig over at sætte et så godt et program op, hvis mange af dem, der gerne ville opleve det, ikke kunne komme.Foto: Morten Chas Overgaard

Kultursalonerne er aflyst: Vender stærkt tilbage

Kultursalonerne på Gisselfeld Kloster bliver desværre ikke til noget i år, men arrangørerne prøver på at få flyttet det stjernespækkede program til næste år.

Faxe - 16. juli 2021

Restriktioner i forhold til forsamlinger er efter planen snart fortid, men mange har udskudt bryllupper og runde fødselsdage til august med udsigt til igen at kunne invitere store forsamlinger, så

Kultursalonerne på Gisselfeld må desværre melde sig i rækken af arrangementer, der ikke kan gennemføres i år.

- Vi har måtte indse, at august allerede er fuldt booket af blandt andet udskudte bryllupper, fødselsdage og konfirmationer, og vi har derfor taget beslutningen om at udskyde arrangementerne til næste år, hvor verden forhåbentlig er lidt mere normal - også i kulturbranchen, lyder det fra Jesper Kemp, der driver Bullet Booking, som står bag Kultursalonerne.

Han har det seneste stykke tid forhørt sig i resten af branchen, ligesom han har fået tilbagemeldinger fra flere gæster, der rigtig gerne ville opleve koncerterne, men som samtidig kiggede på en fyldt kalender. Derfor tog Jesper Kemp sammen med Gisselfeld Kloster beslutningen om at gennemføre programmet, der blandt andet tæller navne som Oh Land, The Savage Rose og Folkeklubben, til næste år, hvor folk forhåbentlig har mere plads i kalenderen.

- Det var en hård beslutning, men jeg har det meget bedre, efter vi har taget den. Når vi hører fra folk, at de gerne vil opleve kunstnerne, ville det være for ærgerligt at fyre så godt et program af, hvis mange ikke kan komme, siger Jesper Kemp, der samtidig laver lidt om i formatet.

Kultursalonerne skulle nemlig være afholdt fire lørdage i august, men i stedet bliver de nu samlet, så de bliver afholdt i den 18.-21. august næste år.

- Det giver en større ensartethed, og så giver det også mulighed for, at man kan købe partout-biletter, så man kan komme alle fire dage. På den måde får det lidt mere festivalkarakter - dog uden overnatning, siger Jesper Kemp.

Har man allerede købt en billet til en af kultursalonerne kan man få den refunderet, men vælger man i stedet at beholde billetten, så får man ifølge arrangøren en fin gave. Det udløser nemlig en partout-billet til alle fire dage, når Kultursalonerne bliver gennemført næste år.

Lige meget hvad man vælger, vil alle billetkøbere modtage en mail fra billetlugen med mere information omkring både muligheden for refundering og muligheden for at overføre billetten til Kultursalonerne Gisselfeld 2022.

Ifølge Jesper Kemp arbejder man hårdt for at få overført programmet til næste år, og 90 procent har allerede sagt ja til at gå på i 2022.

Billetterne bliver sat til salg på billetlugen.dk allerede i næste uge, og en partout-billet koster 1.300 kroner, mens en dagsbillet koster 459 kroner.

På grund af både restriktioner og tidspres havde arrangørerne oprindeligt lagt sig fast på at lukke 1.000 gæster ind, men kan der sælges flere billetter til 2022, vil Jesper Kemp ikke stå i vejen for det.