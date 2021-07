Se billedserie Programmet kommer til at afspejle Gisselfeld Kloster både historisk og ude i fremtiden.Foto: Morten Chas Overgaard

Kultursaloner skal gøre folk nysgerrige

Gisselfeld kommer til at lægge græs til en stribe kultursaloner, hvor man både kan opleve store danske kunstnere, blive klogere på litteratur og dykke ned i forskning - og hvis man bliver nysgerrig ved tanken, så er man på rette vej.

Faxe - 11. juli 2021 kl. 13:09 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Hvad har sangeren Oh Land, forfatteren Ib Michael, en DNA-forsker og en hospitalspræst til fælles?

Det lyder måske som starten på en dårlig vittighed, men i virkeligheden er svaret, at de alle er en del af det massive program, der kan opleves på Gisselfeld Kloster i august måned, hvor der er kultursaloner hver lørdag.

Det er Jesper Kemp, som står bag bookingbureauet Bullet Booking, der sammen med Gisselfeld Kloster har planlagt de fire Kultursaloner, og for ham er kunstnerrækken noget helt særligt. Han har i løbet af sine 25 år i branchen sat koncerter op med et hav af danske musikere, og han har tidligere arbejdet i et bureau, der var med til at booke festivaler som Tinderbox og Northside. Men selvom kunstnere som Oh Land, Folkeklubben og Mikael Simpson er ret store navne, så lægger programmet i høj grad vægt på, at publikum skal opleve ting, de ikke har været ude for før.

- Jeg kører ikke i en større bil, end jeg gør, fordi jeg gerne vil sætte de ting op, som jeg synes er fedt, og Kultursalonerne er fuldstændig kuraterede. Der er ingen navne, der er med for at få adgang til andre kunstnere eller fordi de skal passe i et tema. Der er kun kunstnere med, som kan gøre folk klogere, underholde og samtidig vække publikums nysgerrighed, siger Jesper Kemp.

Oh Land er bare et af de navne, man kan opleve til kultursalonerne. Foto: Lars Ahn

Jesper Kemp er oprindelig fra Bårse, og men har de seneste 25 år boet og arbejdet i København. Da Mette Frederiksen sidste år gik på skærmen og lukkede Danmark ned, sagde han dog sin lejlighed på Islands Brygge op, og flyttede midlertidig ind i et sommerhus i Jungshoved sammen med sin kæreste og sine to børn.

Idé ved et tilfælde En aften, sad han og delte et glas vin med sin genbo Ida Roed Rasmussen, der er kommerciel direktør hos Camp Adventure, og de fik hurtigt aftalt at sætte en koncert op med Henrik Lindstrand, der er pianist i rockbandet Kashmir.

Til koncerten mødte Jesper Kemp Gisselfeld Klosters direktør, Jens Risom, og hurtigt var idéen om Kultursalonerne født.

Derfra skulle de så finde formatet, og selvom der er imponerende navne på plakaten, så skal der være en afslappet og intim stemning.

- Det er rigtig befriende for mig, at Gisselfeld har været med på, at kultursalonerne ikke nødvendigvis behøver at være en god forretning de første par år. På grund af corona lukker vi kun 1.000 gæster ind, og det tal må gerne vokse i fremtiden, men det skal være organisk, og det er ikke et mål i sig selv, siger Jesper Kemp.

Gisselfeld i centrum Han beskriver konceptet bag kultursalonerne som letformidlet kultur, videnskab og litteratur i øjenhøjde med udgangspunkt i Gisselfeld Kloster.

- Det er vigtigt for mig, at kultursalonerne afspejler Gisselfeld Kloster. Folk, der kommer hjem fra Heartland Festival, er ikke nødvendigvis blevet ret meget klogere på historien bag Egeskov Slot, men programmet her kommer i høj grad til at tage udgangspunkt i klosterets lange historie helt tilbage fra Peder Oxe. Derudover henter programmet også inspiration i, hvad klosteret er i dag og i fremtiden. Når Gisselfeld planter træer, er det jo en investering, der rækker 100 år ud i fremtiden, og når man taler om for eksempel bæredygtighed, så tror jeg på, at man bliver nødt til at zoome ud og tænke mange år frem, hvis man virkelig vil lave løsninger, der kommer til at rykke noget, siger Jesper Kemp.

På musiksiden vil man kunne opleve både etablerede navne som Nanna Øland Fabricius, der optræder akkompagneret af en strygerkvartet, Folkeklubben og The Savage Rose, men også opkommende kunstnere, der skal vække publikums nysgerrighed.

Jesper Kemp er selv fra Bårse, og han er rigtig glad for at kunne bidrage til kulturlivet på Sydsjælland.

Musikken er dog kun en del af programmet, der sigter mod at åbne publikums øjne for både litteratur og videnskab, og derfor kan man også opleve masser af ting, som ikke normalt hører hjemme til et musikarrangement.

- Mikkel Winther Pedersen fra Københavns Universitet vil ro ud i voldgraven i en gummibåd og tage en mudderprøve. Derefter vil han sidde i talk-teltet og fortælle om, hvordan han kan finde områders historie i DNA fra mudderprøver, og når kultursalonerne kommer igen til næste år, vil han komme tilbage og fortælle om resultaterne. Vi får også besøg af Ib Michael, der fortæller om at rejse ud i verden og lægge noget af sig selv, samtidig med, at man tager noget med hjem, og den vekselvirkning er sindssyg interessant, fortæller Jesper Kemp.

Publikum kommer også til at kunne opleve blandt andre politiker Pelle Dragsted, hospitalspræst Lotte Mørk og Martin Ferro fra Massive.Earth. Det bliver dog på ingen måde et presset program, for hver af de fire kultursaloner foregår fra klokken 12.00-22.00, så der er masser af tid til at bevæge sig rundt og gå på opdagelse i parken.

- Mange kender Gisselfeld Kloster, men der er rigtig meget at gå på opdagelse i, og når først folk går på opdagelse i området og programmet, så håber vi, at de bliver nysgerrige på at opleve mere, siger arrangøren.

Stolt af Sydsjælland Udover de mange oplevelser vil der også være mulighed for at spise vegetarisk mad lavet på overskudsfødevarer af virksomheden »Rub og stub«, og er man til kød, kan man altid supplere med bæredygtigt kød fra Babberup Gårdbutik.

I vinbaren kan man smage vin fra Præstø Vingård, og generelt har Jesper Kemp prøvet at då så meget af Sydsjælland med i konceptet, som muligt.

Jesper Kemp er vild med området omkring Gisselfeld, og han er stolt af selv at være fra Sydsjælland

- Jeg er pissestolt af at være fra Sydsjælland, og når man først dykker ned i livet omkring kulturen, så opdager man ret hurtigt, at her foregår vildt meget, også selvom det ikke lige står på kultursiderne i Politiken. Derfor er jeg også superglad for at kunne være med til at bidrage til kulturlivet på Gisselfeld, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang, fortæller han.

Man kan se det fulde program på kultursalonernegisselfeld.dk. Billetter til kultursalonerne kan købes på billetlugen.dk. Billetprisen er 450 kroner + gebyr.