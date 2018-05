Kulturpris til Jette Schmidt

- Jeg har egentlig aldrig tænkt, at jeg kunne være modtager af sådan en pris som kulturprisen. Men du kan tro, jeg er glad for den. Glad fordi der er nogen her i Haslev, der forstår, hvor vigtigt, vores arbejde i Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe er, siger Jette Schmidt.

- Nogle kommer for at tale dansk og drikke kaffe, nogle kommer for at få hjælp til at forså breve fra kommunen - eller for at få lektiehjælp. Lige nu er det især de sidste forberedelser til eksamen, der trækker, fortæller Jette Schmidt.