Kulturnatten er nu ikke længere udelukkende en Haslev-ting, for nu kan man opleve flere byer.Grafik: Faxe Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Kulturnatten breder sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturnatten breder sig

Fra i år er det ikke kun Haslev, der har en kulturnat. Hver fredag i september kan man nemlig tage til kulturnat i en ny by i Faxe Kommune.

Faxe - 17. juli 2021 kl. 14:29 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Kulturnatten plejer at få Haslev til at summe af liv, når gaderne bliver fyldt med aktiviteter for store og små, men det er ikke kun Haslev, der har erhvervsliv og kultur at byde på, og derfor kan man i år tage til kulturnat, ikke bare et, men fire steder i Faxe Kommune.

- Vi har fået udviklet en ny kultur- og fritidspolitik, som beskriver, at vi i højere grad skal støtte op om større events og samarbejdet mellem kultur og erhverv, og under kulturkonferencen i efteråret 2020 opstod idéen med at udbrede kulturnatten til flere byer, og derfra gik det hurtigt, fortæller Ninna Buechek Bay, der er kultur og fritidsmedarbejder i Faxe Kommune.

Temaet for årets kulturnætter er »Barndommens Gade«, og det betyder, at alle byerne får chancen for at vise noget af det, de er allerbedst til.

Kulturnætterne ligger hver fredag hele september, så man kan sagtens nå at besøge alle byerne.

Den første er i Faxe Ladeplads den 3. september, mens det fredagen efter er Karise, der inviterer. Den 17. september er der kulturnat i Faxe, og som planlagt slutter kulturnætterne af med arrangementet i Haslev den 24. september. Det nærmere program følger.