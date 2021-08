Faxe er én stor kommune, hvor foreninger og erhvervslivet nu samarbejder tæt om kulturnætterne i Faxe Ladeplads, Karise, Faxe og Haslev fire fredag i september. Faxe Kommune er repræsenteret ved kultur- og fritidskonsulent Tina Møller Jakobsen (tv), Marianne Bøyesen er formand for Liv i Ladepladsen, Charlotte Andersen er formand for Haslev Kulturgruppe, Ib Elberg (tv) er Formand for Faxe Handelsråd og Faxe Borger & Erhvervsforening og Pilon Foghmar er formand for Karise Borger og Erhvervsforening. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Kulturnætterne bliver tilløbsstykker

Faxe - 13. august 2021 kl. 09:54 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Anne Linnet spiller i Karise, og Faxe og Faxe Ladeplads bliver illuderet under kulturnætterne.

Temaet er »Barndommens Gade«, og det bliver en sand folkefest i både Karise, Faxe Ladeplads, Faxe og Haslev, når alle fire byer er en del af Faxe Kommunes kulturnætter de fire fredag i september måned.

Idéen opstod på et videomøde, hvor Faxe Borger & Erhvervsforenings og Faxe Handelsråds formand, Ib Elberg, sagde:

- Hvorfor ikke udbrede kulturnatten i Haslev til andre byer i kommunen. Vi vil gerne vise sammenhængskraften i hele Faxe Kommune. Det er et vigtigt tema, for vi er én stor kommune.

Det var Faxe Kommunes kultur- og fritidskonsulent, Tina Møller Jakobsen, straks med på:

- Det bliver fire fantastiske fredage i september, hvor man kan besøge hinanden og komme og opleve de andre byer. Det har sat gang i fantasien og aktiviteter som skal highlighte de enkelte byer. Foreningernes Dag er aflyst i 2021 på grund af coronapandemien, og de medarbejdere og penge, som vi plejer at bruge på Foreningernes Dag er nu hægtet på kulturnætterne. Det her er år nul, siger Tina Møller Jakobsen.

Tove Ditlevsen blev født i 1917, og romanen Barndommens Gade udspiller sig på det fattige Vesterbro lige omkring 1930 efter det der blev døbt »de glade 20'ere« eller »de brølende 20ére«, da 1. verdenskrig og den spanske syges hærgen var forbi.

Alle er inviteret med Dalby og Rønnede blev også inviteret med, men de takkede dog nej i 2021, hvor det første stop er Faxe Ladeplads 3. september.

- Det hele handler om at styrke fællesskabet. Og vi vil gerne fremhæve vores unikke natur ved at åbne op for besøg i sejlklubben, kajakklubben og roklubben. Desuden får vi et stort telt i Lunden med salg af forplejning. Kunstnergruppen udstiller, og alle har bare mødt initiativet med et enormt engagement. Det gælder både foreningerne, idrætten og kommunen, siger Marianne Bøyesen på vegne af Liv i Ladepladsen, der her er tovholdere på kulturnatten.

- Vores vinterbadere introducerer isbad og sauna, og de håber på at kunne hverve nogle nye medlemmer. Hele aftenen sluttes af med Rasmus Ehlers lokale jazztrio, og vi åbner dagen med at afsløre træskulpturen, som der er arbejdet ihærdigt med hele sommeren, siger Marianne Bøyesen og fremhæver samspillet imellem den smukke natur og industrien.

- Faxe Kalk har åbnet op for, at man kan komme op i siloerne på havnen og se byen fra oven. Senere bliver siloerne illuderet med lys af Kunst og Designgruppen, fortæller hun.

Programmet rummer også et foredrag i Hovedgaden 40 med Michael Milo, der har sat sig ind i fælleshusets historie, og Poul Erik Holm holder et foredrag om Rosendal-havnen hos Roklubben Viking.

Minibyens værksteder er åbne og der er koncert med både Gefionkoret, de tre kongelige tenorer og en sopran med pianist.

Desuden vil Karsten Klov byde op til dans i barnets verden med en forestilling i Lunden for børn. Man kan gå på indkøb med oldemor, og hos Valdemarsbo Efterskole kan børnene ride på heste og bage snobrød.

Hør Barndommens Gade Ambitionsniveauet er ikke mindre 10. september:

- Vi satte os ned i bestyrelsen og sagde, det er Tove Ditlevsen, så vi skal finde en, der kan fortolke bogen. Og Anne Linnet kommer og spiller Barndommens Gade om aftenen, fortæller Pilon Foghmar, der er formand for Karise Borger og Erhvervsforening.

- Vi starter dagen med kaffe, te og bagerbrød til de første 300 gæster i Bredgade 22, og det er gratis, siger han.

Der kommer også kropsbehandlinger og spejderne laver et stort arrangement.

Karise Efterskoles elever skal øve sig i at være sociale, så de deltager i byfesten, der for dem også bliver en arbejdssag.

- Leopold laver maden og sælger den på plænen. 250 forældre og bedsteforældre fra efterskolen kommer og deltager, fortæller Pilon Foghmar.

Faxe Lokalarkiv udstiller byens historie, og der er både fodboldturnering og Cirkus Bella Donna.

- Vi skal også lege gamle lege, og kirken har fået grevskabet til at åbne Molkternes Palæ op. Det er 25 år siden, det skete sidst. Fru Marthes kammer er ogsp åbentm siger Pilon Foghmar, der er begejstret over, at næsten 80 procent af Karises foreninger gerne være med i kulturnatten.

Faxe i krig 17. september har Faxe teten, og Ib Elberg kan allerede nu garantere to ting:

- Borgmester Ole Vive åbner kulturnatten klokken 18 og samtidig går vi i krig på Østsjællands Museum, der lukker op for de hemmelige magasiner, hvor børn og forældre forsynes med lommelygter, og de skal nok blive overrasket af noget derinde. Alt bliver gratis og Faxe Geomuseum tager kun halv entre den aften, siger han.

Der er koncert med sopranen Carina Sofia Herrera og guitarist Trung Hoa Tran i Faxe Kirke, og Faxe Vandrerhjem byder på en gammeldags menu.

- Det er opskrifter fra min barndom, som jeg har lånt dem, siger Ib Elberg og tilføjer, at Frivillighedsrådet og FOF har sponseret Cirkus Bella Donna med Karsten Klovn, der optræder i alle fire byer.

I den selvejende institution Æblehaven holder formanden Leif Børgesen foredrag om Faxes historie, Rollo Spejderne arrangerer en gammeldags spejderlejr, og et tog kører børnene rundt i byen.

Desuden spiller Fione Femtetten op til dans med gamle instrumenter som guitar, trommer og harmonika. Og de lokale herrer Niels Svane og Ib Arnoldi er iblandt musikanterne.

- Der kommer til sidst et kæmpe lysshow højt oppe i luften. Det vil kunne ses langt væk og rammer ind over byen med projektører. Rent økonomisk er det noget i stil med Anne Linnet for vores forening, og vi får Langelandsfestivalens generator til at trække lysshowet, siger Ib Elberg, der muligvis har endnu en stor overraskelse i ærmet, som indtil videre er hemmelig.

Haslev til sidst 24. september runder Haslev det hele af med byens kulturnat nummer 20.

- Vi flytter i år åbning fra bibliotekstrappen til Torvet, hvor Dan Laursen synger. Vi har været på tur rundt i butikkerne for at sige til dem, at kulturnatten vender tilbage efter aflysningen i 2020. Vi har mødt rigtig meget velvilje fra alle og Haslev Handelsstandsforening, siger Charlotte Andersen.

Hun er formand for Haslev Kulturgruppe, der i år står for arrangementer for første gang.

- Bibliotekslunden får et børneområde med gamle lege. Der kommer veteranbiler foran rådhuset og modeltog i Sparekassen Sjælland.

- Vestergade spærres også i år, og Ginbutikken er ved at etablere deres destilleri, hvor der bliver noget at opleve. Barerne har deres egen musik, og B&W Live starter op. Desuden er Emmaus, Haslev Håndværkerhøjskole ved gymnasiet og biblioteket også med og Villa Sofie på Sofiendalsvej serverer kaffe og mad, fortæller Charlotte Andersen.

Faxe Kommunes hjemmeside og foreningernes hjemmesider og Facebook-sider vil løbende blive opdateret med programmet, som stadig er under udvikling i Haslev.