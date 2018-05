Kulturhuset splittes op: Geomuseum får egen indgang

- For eksempel er det svært med rengøring mellem de to dele af huset. Når museets gæster kommer hjem fra fossiljagt i kalkbruddet, så sviner de - også selv om de har tørret støvlerne af - og det går ud over fællesområdet, og det kan jeg godt forstå, at biografen ikke er glade for. Vi har omvendt også arbejdet sammen med biografen om arrangementer på tværs af de to kulturtilbud i huset, og det bliver vi selvfølgelig ved med, selv om vi bliver adskilt i højere grad. Det er en løsning, der kommer alle parter til gode, og museet er glade for, at vi får mere plads - det er hårdt tiltrængt, siger Jesper Milàn, museumsinspektør på Geomuseum Faxe.