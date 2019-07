Foto: Thomas Olsen

Kulturelt rejsebrev fra René Tuekær

Faxe - 30. juli 2019 kl. 14:28 Af René Tuekær Formand for plan- og kulturudvalget i Faxe Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden min tiltrædelse som formand for plan- og kulturudvalget har jeg formuleret fire årlige kulturelle rejsebreve.

Hermed kommer andet brev for 2019. Brevene er ikke formuleret på udvalgets vegne, men forhåbentlig skaber brevene synlighed for en del af kulturen og idrætslivet i kommunen. Den 15. juni holdt jeg tale i Karise i anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum. En festlig dag med mange planlagte aktiviteter, hvor sommervejret desværre svigtede, men arrangørerne gennemførte alle aktiviteter. Det var spændende at holde tale om historien om vores flag, som naturligvis passede godt lige præcis i Karise, da en del af den opdigtede historie har tilknytning til byen.

Opera i det fri i Gisselfeld-parken var som altid en god eftermiddag den 23. juni, og jeg var slet ikke klar over, at sopranen Sofie Elkjær Jensen ville tage undertegnede med op på scenen i et nummer, men det gik og ikke mindst for mig.

Vi prøver at evaluere dette årlige arrangement, da vi mener, at det burde besøges af endnu flere borgere. Måske kunne den kommunale musikskole inddrages i et fælles arrangement. Jeg undres lidt over, at Paradehuset ikke indgår som en del af det samlede arrangement, da flere af gæsterne efterfølgende besøger det imponerende Paradehus.

Børn & Dyr på Bregentved havde 50 års jubilæum og havde vejret med sig for andet år i træk, hvilket betød mange gæster. Jeg glæder mig over, at vi i udvalget besluttede en donation til det gode projekt på 40.000 kroner - et projekt som absolut er kendt både indenfor og udenfor kommunes grænser. For mig var det en god oplevelse at indvie den nye indgang til museet i Faxe, som har givet mere fysisk plads.

Museet og biografen har allerede gjort tiltag, som besøgende til begge aktiviteter vil opleve som klare forbedringer. Denne del af projektet har kostet cirka tre millioner kroner. Hermed er Kulturhuset Kanten igen sikret for fremtiden.

I udvalget har vi igen i år givet penge til Beach Party, som foregår 3. august på stranden i Faxe Ladeplads. Støtten på 35.000 kroner skal gå til diskotek, lyd og lys, samt honorering af professionelle vagter. Jeg håber, at alt kommer til at foregå i gode og trygge rammer.