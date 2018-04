Krudtuglernes vindersang »JA-hatten«, som man med sikkerhed vil få rig mulighed for at høre 27. oktober, handler om at se muligheder, både i de små og i de store ting. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Krudtuglerne er værter for Hawaii-fest i Faxe Hallerne

Faxe - 19. april 2018

27. oktober bliver der folkefest i Faxe.

Her inviterer hele Faxe Kommunes guldsangfugle Krudtuglerne, der vandt Handicap Grand Prix i Slagelse sidste år, til en ny omgang Handicap Grand Prix, denne gang er Krudtuglerne værter.

Interessen for arrangementet er allerede stigende.

- Vi bliver kimet ned af bands fra andre kommuner, der spørger hvor og hvornår vi holder Handicap Grandprixet. Vi er lige for alvor sat i gang, og jeg regner med, at det sidste er på plads med invitationer og hjemmeside inden for de næste tre uger. Vi har sat mange skibe i søen, så vi håber at mange af dem også kommer i havn, siger June Baasch-Larsen, leder af FSU.

Indtil videre kan hun dog afsløre, at festen 27. oktober afholdes i Faxe Hallerne, at der vil være et overordnet Hawaii-tema, og at der vil bliver sat 500 billetter til salg. Billetterne kommer til at koste 300 kroner, og prisen er inklusiv buffet og dessert.

- Vi håber at rigtig mange lokale borgere også har lyst til at komme og støtte arrangementet, for det er en fest for alle, og der er naturligvis lagt stor vægt på tilgængeligheden for handicappede, siger June Baasch-Larsen.

I sidste måned godkendte socialudvalget festens budget på maksimum 200.000 kroner. Udgifterne søges dækket gennem billetsalg, fondsansøgninger og sponsorater.

- Vi går i gang med at søge tilskud fra fonde og sponsorer lige om lidt, og hvis der sidder nogle lokale virksomheder og butikker derude, som gerne vil give et bidrag, så er de meget velkomne til at henvende sig til mig. Alle bidrag, store som små, er velkomne - og hvis nogen specifikt ligger inde med to store palmer, de gerne vil låne os, så står vi og mangler dem, siger June Baasch-Larsen.

Hvis man gerne vil være sponsor for Handicap Grand Prixet i Faxe Kommune, kan man kontakte June Baasch-Larsen på telefon: 56203392 eller mail: jbaas@faxekommune.dk

Nærmere information om tidspunkt og program for festen 27. oktober oplyses, når det foreligger på den nye hjemmeside.