Se billedserie - Jeg troede faktisk, at besparelsen med en uges svømmelejr var en joke, siger Susanne Jershøj.

Send til din ven. X Artiklen: Kritik af svømmebesparelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kritik af svømmebesparelse

Faxe - 11. september 2021 kl. 12:25 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

- Skolebørn kan ikke lære at svømme på én enkelt uge, siger svømmeklubberne om kommunens spareforslag.

En uges »svømmelejr« i stedet for et helt skoleår med svømmeundervisning.

Sådan lyder administrationens udspil til Faxe Byråd om muligheden for at finde en halv af de cirka 60 millioner kroner, der mangler i budgettet.

Kommunens undervisningschef, Henrik Reumert, har ikke svaret på, hvad besparelsen præcist omfatter, men der står, at det i dag koster 250.000 kroner at køre elever til svømmehallerne i Haslev og Faxe, og det koster 780.000 kroner årligt, at leje svømmehal (i ental).

Derfor er det muligvis kun er den ikke-kommunalt ejede i Faxe, der menes.

Avisen har kontaktet Susanne Jershøj, der er cheftræner og daglig leder af Faxe Svømmeklub, hun siger:

- Da jeg hørte om det, troede jeg faktisk, at besparelsen med en uges svømmelejr var en joke. For man kan ikke lære børn af svømme på en uge. Det vil man ikke få noget ud af. For år tilbage havde børnene svømning i to hele skoleår i både 4. og 5. klasse. Der kunne man nå at lære dem noget, så de også blev gode til den rigtig vejrtrækning. Det ene år, der er nu, er et absolut minimum.

Ved siden af svømmeklubben underviser Susanne Jershøj eleverne på Druestrup Friskole.

- Der har man stadig to hele skoleår. Det tager lang tid at blive fortrolig med vandet. Det er den helt forkerte vej at gå. Børnenes motorik er desværre ikke blevet bedre med årene, måske fordi de ikke er så aktive og sidder meget foran skærmen. Det er utrolig vigtigt at lære at svømme med alt det vand og hav, vi har omkring os, mener hun.

- Vi har en utrolig dejlig og velholdt svømmehal i Faxe. Det kan blive fatalt for den, hvis kommunen fjerner en stor del af børnenes svømmetimer, og vi har mange klubber, blandt andet LOF, som jeg er skoleleder for, der svømmer i aftentimerne, så der kan børnene ikke få plads, hvis deres forældre vælger at betale for det, siger Susanne Jershøj.

Haslev Svømmeklubs formand, Linda Lund Tietze, fortæller, at klubben har skrevet til kommunen, at de er bekymrede over spareforslaget.

- Det er et mærkeligt forslag, der især vil gå ud dem, der ikke har nogen vandtilvænning. På vores aquacamp, som vi har hver sommer, kan vi godt rykke børnene noget på fem dage, fordi vi kræver, at de selv kan holde sig flydende, når de kommer. Men det tager meget længere tid at lære at svømme. Et års ugentlig træning er et minimum. Husk på, at de skolebørn, der bliver kørt til svømning, har kun omkring 20 minutter i vandet, siger hun.

- LOF og andre foreninger har svømmer i dag i dagtimerne, så de påvirkes og fravælger måske svømning, hvis eleverne fremover får hele uger i bassinet. Nogle forældre vil måske tilmelde deres børn selv, men der fyldt på næsten alle hold. Forslaget vil ramme de dårligt stillede, som ikke kan svømme, vurderer Linda Lund Tietze.