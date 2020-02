Kristian Formann startede med at udleje et enkelt anlæg. I dag leverer han lyd, lys, røgmaskiner og alt, hvad der ellers hører til, når man skal holde et brag af en fest.Foto: Torkild Svane Kraft

Artiklen: Kristian er ikke bange for at sælge skindet før bjørnen er skudt

Kristian er ikke bange for at sælge skindet før bjørnen er skudt

For lidt over to år siden sad Kristian Formann i fodenden af sin seng og mærkede sveden pible frem på panden, mens han kiggede nervøst på uret. Hans dyre anlæg var lånt ud til en fest, som nogle af hans venner holdt, og indtil videre havde telefonen været tavs. Anlægget var nok ikke gået i stykker... endnu.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her