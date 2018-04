Kriminel bogsignering i Haslev Boghandel

Vel hjemkommen fra præsentationen af krimien »Mord på færgen til Palermo - Michael Bechs rejse til Sicilien« på Krimimessen i Horsens får krimi- og italienfans nu mulighed for at møde forfatteren Hans-Willy Bautz og erhverve romanen med dedikation.

Den nye roman starter med et mystisk mord på en palermitansk redaktørs kone ombord på en færge. Michael Bech tilbyder sin kollega, som han netop havde lært at kende, at hjælpe med opklaringen af mordet. Undervejs møder den dansk-tyske journalist den kvindelige sicilianske kriminalkommissær Angela Pecci, der ikke kun skal opklare mordet på redaktørens kone, men også hvorfor man har fundet en skindød og flere friske lig i gamle kister i Palermos katakomber.

Der opstår mere end bare sympati mellem journalisten og kommissæren. I et tæt samarbejde kommer de på sporet af utrolige kriminelle aktiviteter, men formår også at nyde livet, som de et par gange er ved at miste under dramatiske omstændigheder.