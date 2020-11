Krea Deluxe blev Årets virksomhed 2020

- Vi har jo i år forfinet afviklingen, så vi både livestreamer og optager den festlige begivenhed. Netop i år har det så også vist sig nødvendig grundet corona, der har ændret omstændighederne, men jeg håber, at både I i salen og alle jer der følger livestreaminingen er med på, at vi skal hylde dem, der har gjort det specielt godt i år, sagde direktøren for Business Faxe, Tomas Legarth, da han bød velkommen til prisoverrækkelsen på Rønnede Kro.