Se billedserie Sådan fungerer passagen over togskinnerne i Haslev i dag, hvor man kan være i tvivl om, hvad man skal gøre, når det kun er signalet over det ene spor, der lyser rødt, imens meddelelsen ?Gå ikke over sporet - der kommer tog? lyder, når der holder et tog ved stationen i det andet spor. Sjællandske Medier spurgte 18. januar i år områdechef for kvalitet og sikkerhed hos Banedanmark, Martin Harrow, om, hvordan signalerne skal fortolkes. Det er der endnu ikke kommet svar på. Foto: Cecilie Hänsch

Krav om bedre togsikkerhed

Faxe - 04. februar 2018 kl. 09:33 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt »Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032« i høring hos de berørte kommuner.

Planen betyder en kæmpe opgradering af banen »Lille Syd«, hvor der kommer til at køre direkte tog to gange i timen fra Næstved over Haslev, Køge og Køge Nord til København.

Det skal ske med nye, hurtige elektriske tog, der også bidrager til en væsentligt kortere rejsetid på bare 39 minutter imellem Haslev Station og København H.

Flere tog og busterminal

Samtidig kommer der flere togafgange, som ifølge trafikplanen vil øge antallet af rejsende til og fra Haslev Station fra de 516.000 der var i 2015, til 549.000 i 2022, og i 2027 forventes der hele 610.000 rejser årligt til og fra Haslev Station.

Dertil kommer, at Faxe Kommune har fået fem millioner kroner fra staten til ombygning af Stationspladsen i Haslev, hvor der allerede i 2019 skal bygges en helt ny busterminal på arealet omkring det gamle posthus.

- I Trafikstyrelsens Vurdering af sikkerhed i perronovergange fra 2013 kan man læse, at der er et problem med farlige nærved-hændelser, når folk krydser over sporene på Haslev Station. Når der kommer endnu flere passagerer, så er det Banedanmarks opgave at sørge for sikkerheden enten med en tunnel eller en bro for de rejsende. Det er Banedanmark, der ejer infrastrukturen, siger Eli Jacobi Nielsen (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune.

På teknik- og miljøudvalgets seneste møde blev det derfor besluttet, at høringssvaret fra Faxe Kommune til Trafik-, Bolig- og Boligstyrelsen skal indeholde krav om:

»At der skal etableres niveaufri passage over eller under sporet på Haslev Station, og at der sker forlængelse af perronen ved Haslev Station«.

Desuden anbefales det »at der arbejdes for at etablere dobbeltspor på strækningen mellem Køge og Køge Nord«, fordi der står i trafikplanen, at »den enkeltsporede strækning mellem Køge og Køge N vil udgøre en flaskehals for trafikken ind og ud af Køge. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om et ekstra spor på strækningen.«

Forbindelse til Roskilde

Trafikplanen fortæller endvidere, at Køge-Roskilde overtages af Region Sjælland i december 2019.

Og herved vil det være muligt at køre direkte mellem Faxe Ladeplads og Roskilde hver halve time i dagtimerne på hverdage. Der kan også køres direkte til Køge Sygehus i Ølby uden skift i Køge, står der.