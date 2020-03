Krasser-succes i Ulse

Lørdag aften var Ulse Forsamlingshus igen fyldt til bristepunktet med publikummer, der glædede sig til at se, hvad holdet bag årets Krasserrevy nu havde fundet på.

Skuespillerne forsøgt at ryste de værste premiere-nerve af sig, og efter det første bifald, var de væk.

- Det var helt fantastisk! Vi var selv noget dertil, hvor man er i tvivl om, hvorvidt det nu også holder, men jeg skal da love for, at det holdt. Folk skreg af grin, og vi er jo ikke så store, så vi kan nå de publikummer, der sidder helt nede bagi, siger Bente Baumann Petersen.

- Jeg snakkede med nogle af de nye blandt publikum efter forestillingen, og de syntes, at vi har bid og går til stregen, men ikke over den, og de lovede at komme igen. Mere ros kan man vel ikke få, siger hun.