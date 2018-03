Se billedserie Branden opstod her i hjørnet af værkstedet. Formentlig ved at en oplader kortsluttede. Foto: Cecilie Hänsch

Kortsluttet oplader sendte drømmen op i røg

Faxe - 27. marts 2018 kl. 10:11 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Overboen kom heldigvis ikke noget til. Han er på vej hjem fra sygehuset nu.

Charlotte Thomsen prøver at samle sig om at få ryddet lokalerne i stueplan af stationsbygningen i Haslev.

Her har hun sammen med sin mand Danny virksomheden Batteridoktor, der har specialiseret sig i genopladelige batterier - til elcykler især.

- Jeg troede først, det var min far, der havde fået hjertestop - igen - da telefonen ringede i nat. Men så var det én fra vores alarmselskab, der sagde, »din virksomhed brænder«, fortæller Charlotte Thomsen.

Tirsdag formiddag er hun ved at have fået et overblik over nattens skader:

- Jeg føler jo på den ene side, at vi har været utroligt heldige. Næsten alle kundernes batterier var på lageret og ikke inde på værkstedet. Men samtidig, så må jeg erkende, at det kommer til at koste os. Alene den tid, der nu skal bruges på at vaske lokalerne ned, så de kan bruges igen; der kan vi jo ikke drive virksomheden, siger Charlotte Thomsen.

Ifølge brandfolkene og Charlotte Thomsens skøn, så er branden opstået i en kundes lader, der stod inde på værkstedet.

- Vi var på arbejde til midnat, og for en gangs skyld, så lader vi et batteri stå i en lader, for vi skal have alle aftaler ud af huset inden påske. Og så sker det her. Åh, hvor jeg ærgrer mig.

Klokken var kvart i tre, da alarmen lød hos Midt og Sydsjællands Brand og Redning. Godt en time senere var sluknings-arbejdet helt færdigt.

- De slog døren ind for at komme ind og slukke ilden, og så har de hevet to lamper ned, men ellers er det kun sodskader, fortæller Charlotte Thomsen.

Overboen blev for en sikkerheds skyld kørt til observation for røgforgiftning på Slagelse Sygehus men er allerede nu på vej hjem igen.

- Det var næsten det bedste. At ingen kom til skade. Jo, jeg har lyst til at tude. Nej, det er ikke sikkert der bliver råd til sommerferie i år - men der er kun sket materiel skade - og rengørings-folkenes bedste bud er, at vi kan komme i gang igen allerede om et par uger, siger Charlotte Thomsen.

- Nu skal jeg bare tømme lokalerne for varer og løsøre, og så skal jeg hjem og sove.

