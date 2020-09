Kortet blev inddraget på stedet: 189 i timen på landevej

En anden blev målt til at køre 142 km/t, hvilket giver en betinget frakendelse, og tre kørte mere end 30% for hurtigt, så de står til et klip i kørekortet.

Én blev sigtet for narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden, én blev sigtet for at køre med stjålne nummerplader og én blev sigtet for at overlade sin bil til en person, der ikke havde kørekort.