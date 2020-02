Centerchef Benny Agergaard er glad for, at kontrolgruppen fra i år for en medarbejder mere til arbejdet med at bekæmpe socialt bedrageri.

Kontrolgruppen fandt snyd for 7,8 millioner kroner i 2019

Kontrolgruppen fandt snyd for 7,8 millioner kroner i 2019

Faxe - 28. februar 2020

Svindlen fortsatte i Faxe Kommune i 2019, hvor ikke færre end 214 sager kom forbi kontrolgruppens skriveborde. Nu opruster kommunen med yderligere en medarbejder i kontrolgruppen.

- Det er godt, at der er fokus på at få stoppet socialt bedrageri, og at både ansatte og borgere giver kontrolgruppen besked, når der foregår noget uldent, siger Borgerlistens René Tuekær, der er formand for plan- og kulturudvalget.

- På baggrund af de mange sager om uretmæssige udbetalinger har vi politisk besluttet at øge kontrolniveauet med en ekstra medarbejder i kontrolgruppen fra og med 2020. Vi vil ikke acceptere, at nogle borgere »tager selv« i de offentlige kasser, siger René Tuekær og ærgrer sig over, at det er her, der er behov for mere personale.

Det går jo ud over alt det, vi gerne vil bruge penge på, som for eksempel skoler, daginstitutioner, kultur, siger formanden.

Ydelser stoppet Kontrolgruppens årsrapport, som netop er forelagt plan- og kulturudvalget, viser da også, at svindlen lever i bedste velgående. Årets samlede resultat blev nemlig 7,8 millioner kroner, hvoraf de 7,1 millioner kroner er udtryk for, at man har stoppet udbetaling af ydelser, så kommunekassen ikke bliver malket uretmæssigt fremadrettet, mens de 600.000 kroner er penge, som kommunen kræver tilbagebetalt.

»Gevinst« i 110 sager Der er ifølge opgørelsen sammenlagt 214 sager i 2019, og 110 af dem er behandlet færdigt - med gevinst til følge. Størstedelen af de resterende 104 sager er også blevet behandlet, dog uden økonomisk gevinst for kommunen, mens enkelte sager fortsat er under behandling.

Både kommunens egne sagsbehandlere og borgerne bidrager med oplysninger for at få stoppet socialt bedrageri.

Intern rekord Kommunens egne sagsbehandlere har sat ny rekord i henvendelser til kontrolgruppen, hvor de har undret sig i forbindelse med i alt 126 sager. Til sammenligning var antallet af interne henvendelser i 2018 104 såkaldte undringer og i 2017 på 58 undringer.

Centerchef Benny Agergaard er også tilfreds med årets resultat.

- Kontrolgruppens virke vil med en ekstra medarbejder blive endnu mere effektiv. Resultaterne fra de foregående år taler jo desværre deres tydelige sprog om nødvendigheden af en yderligere indsats på området. I 2020 vil der være nye områder, som bliver gennemgået. For eksempel fleksjob og førtidspensionsområdet, ligesom vi vil fastholde den grundige kontrol med udbetaling af sygedagpenge til selvstændige, fortæller Benny Agergaard.