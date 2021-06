Se billedserie Lokalformand Lars Huge bød velkommen og holdt derefter et minuts stilhed for parti-koryfæet Poul Schlüter.Foto: Morten Chas Overgaard

Konservativ fest grundlovsdag

Faxe - 07. juni 2021 Af Morten Chas Overgaard

Der var sommerstemning på Konservatives grundlovsmøde, og partiet øjner nye tider og spændende muligheder frem mod det kommende kommunalvalg i efteråret.

Konservative er klar til kommunalvalget. Det stod helt klart, da partiet lørdag kunne holde grundlovsmøde, endda på dagen for parti-koryfæet Poul Schlüters bisættelse.

Formand for Konservative Folkeparti i Faxe Kommune, Lars Huge, bød velkommen og adresserede afgangen af den tidligere partiformand, statsminister og på mange måder politiske foregangsmand, der i sin tid var med til at tegne partiet, som det ser ud i dag.

- Det er på mange måder Poul Schlüter, der har stået for den økonomiske politik, som sidenhen er blevet videreført. Den politik har gjort, at vi i den her krise har haft pengene i statskassen, og Poul Schlüter har på mange måder været forud for sin tid, sagde lokalformanden, inden han opfordrede til et minuts stilhed for den tidligere statsminister.

De fremmødt netværkede i solen, mens Radio Rita underholdte og der blev talt politik, men frem for alt også kommunalvalg.

Generationsskifte Michael Christensen sidder i dag i byrådet, som den eneste Konservative, men står det til ham, så bliver der lavet om på det efter den 16. november.

- Vi synes jo, det er fedt, at der er så god opbakning til partiet, men vi sælger ikke skindet før bjørnen er skudt, siger Michael Christensen, der især er tilfreds med at det generationsskifte, som de Konservative har ønsket, så småt er ved at være på vej.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi ser flere unge mennesker i partiet, og så har vi jo også en ung kvinde på stemmesedlen i år, og det er dejligt at se, at der også er nogle yngre kandidater, der deler de konservative grundværdier, siger han med henvisning til Anette Melgaard.

Hun og Bent Ole Bærenholdt er begge nye navne på kandidatlisten, men selvom de er nye, så har de begge gjort sig grundige overvejelser omkring deres politiske engagement.

- Jeg stiller op for at sætte skolerne fri. Vi skal ikke have skoler, der er styret udefra, for de enkelte skoler ved, hvad der er brug for, og om få år står vi i en situation ligesom Farum eller Hillerød gør det i dag, hvor vi bliver et udviklingsområde, og så gælder det altså om at have nogle gode kommunale institutioner, som kan tilbyde en god skolegang, ligesom vi skal have et attraktivt kulturliv og gode muligheder for fremtidens erhvervsliv, siger Bent Ole Bærenholdt.

Anette Melgaard underviser på Druestrup Friskole, og det er også skolepolitikken, der driver hende.

- Skolerne i Faxe Kommune ligger under for skolereformen, og nogle passer den godt til, mens den passer knapt så godt til andre, og der skal være mere plads til forskellighed, siger hun.

Anette Melgaard kunne jo egentlig have nøjes med at forsøge at påvirke skolevæsnet indefra, men hun mener også, at det er vigtigt at deltage i den politiske proces.

- Hvis jeg kan tiltrække nogle stemmer, der kan gøre en forskel, så er jeg rigtig glad, og det er måske i virkeligheden en rigtig vigtig pointe på en dag som grundlovsdag. Der er så meget god meningsudvikling og god stemning, så det gælder bare om at komme ud af busken og melde sig ind i et politisk parti, for det er sådan vi udvikler kommunen, siger hun.

Udover Anette Melgaard og Bent Ole Bærenholdt stiller også Julia Nina Nielsen og Allan Tirsgaard Larsen op som byrådsmedlemmer. Michael Christensen stiller officielt op som borgmesterkandidat, og det er ikke en symbolsk titel.

- Det sender et signal om, at vi mener, vi kan gøre en forskel. Venstre fik jo faktisk ikke et ret godt valg i 2017, men de endte alligevel med borgmesterposten, så jeg tror godt, at der kunne ligge nogle spændende muligheder i en eventuel konstituering til november, siger Michael Christensen med et smil.