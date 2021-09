Konkurs endnu engang: Møgærgerlig situation

Produktionen var stadig i gang på Brødrene Christensens hanefabrik, mens medarbejderne ventede på deres løn torsdag. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Faxe - 16. september 2021 kl. 17:12 Af Cecilie Hänsch og Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Brødrene Christensens haner var verdens bedste. Det var slet ikke til diskussion. Siden 1958 er der i fabrikken på toppen af bakken i Skuderløse blevet produceret koniske, fedt- smurte toldhaner. Først til fjernvarmenettet, senere til olie- og gas-industrien.

Men nu er der - igen - usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift.

Tirsdag 14. september blev der indsendt »anmodning om opløsning jævnfør selskabslovens paragraf 225« til skifteretten i Næstved.

Det er altså Erhvervsstyrelsen, der har bedt om at selskabet bag fabrikken bliver tvangsopløst. Det kan der være flere grunde til - paragraffen nævner otte muligheder. Én af mulighederne er manglende betaling af selskabsskat.

Nu igen Mens fabrikkens historie kan trækkes helt tilbage til 1942, så er det kun to-et-halvt år siden selskabet bag fabrikken sidst kom under konkursbehandling.

Dengang blev selskabet rekonstrueret, produktionen af toldhaner kunne fortsætte - men dog under lavere blus end hidtil.

30 medarbejdere kunne dengang i januar-februar 2019 se deres job på fabrikken forsvinde.

Hvordan det går denne gang, tør ingen endnu spå om, og det har ikke været muligt at få en kommentar fra selskabets kinesisk-canadiske ejere torsdag eftermiddag.

Industrihistorie Synes du, at du kan huske Brødrene Christensens haner for andet end toldhaner til olie-industrien, så er det måske fordi det også var her, den engang så berømte »røvskubber«-cykelknallerten med motoren bagpå, som blev præsenteret på industrimessen i Forum i 1950, kom fra.

Og som den ligger der på toppen af bakken, så er fabrikken med sin høje skorsten og sin portner-bygning ganske ikonisk.

Skuderløse er af samme grund udpeget som ét af Faxe Kommunes kulturmiljøer.

Fabrikken blev indtil 2018 ejet af familien Christensen; efterkommerne til de oprindelige brødre, Charles og Frede Christensen. Først af Kurt Bang Christensen, siden af hans søn, Thomas Vennick Christensen, inden ejerskabet altså gik videre til FlouroSeal Group.

Har frist til midnat Lige nu venter medarbejderne på Brødrene Christensens hanefabrik på deres løn. Den skulle have været udbetalt torsdag formiddag, men det er den ikke.

Det bekræfter Jonas Burmeister, afdelingsformand 3F Midt- og Østsjælland, som har medlemmer på fabrikken.

- Vi er klar over, at der er noget på vej, for de medarbejdere på fabrikken, som er medlemmer hos os, har ikke fået udbetalt løn som de skulle i dag (torsdag red.). Derfor har vi også planlagt at have en mand ude på fabrikken i morgen tidlig, men ejerne har altså indtil klokken 23.59 i aften til at udbetale lønnen til medarbejderne, siger han.

Han oplyser også, at fagforeningen Dansk Metal har endnu flere medlemmer blandt medarbejderne på fabrikken, omkring 30-35 styks. Avisen har kontaktet Jørgen Stensgaard Madsen, afdelingsformand for Dansk Metal Storstrøm, for at få dette bekræftet og for at få en udtalelse om de pågældende medlemmers situation, men han er ikke torsdag eftermiddag vendt tilbage på henvendelsen.

Arbejder på en løsning Avisen har derimod været i kontakt med Rico Pedersen, der er fabrikschef hos Brødrene Christensen.

- Vi arbejder på og regner med en løsning. Medarbejderne er ikke sendt hjem. Det er en møgærgerlig situation at stå i for firmaet og for medarbejderne. Møg ærgerlig, men det er altså sådan situationen er for nuværende, siger han.

Mange af fabriksarbejderne bor i kommunen, så det vil om noget ramme hårdt på den lokale arbejdsmarkedsfront, hvis fabrikken må dreje nøglen om og fyre medarbejdere, som den yderste konsekvens af den nuværende situation vil være.

- Jeg bor selv i Faxe, så ja, det vil være mange lokale arbejdspladser, der ryger, hvis ikke man finder en løsning, siger Rico Pedersen.

Løsningen da fabrikken sidst blev begæret konkurs tilbage i 2019 viste sig at være, at det til dels var de tidligere ejere, der generhvervede fabrikken.

Avisen har også forsøgt at få fat i de nuværende ejere via fabrikkens omstilling, men her har det kun været muligt at indtale en besked med sit ærinde på en telefonsvarer. Ingen er vendt tilbage på henvendelsen.