Konklusion: Spildevandsudslip har ikke gjort varig skade

- Faxe Kommune har haft Dansk Miljørådgivning til at lave undersøgelsen, som vi som forurener har betalt regningen for. Hos Faxe Forsyning er vi glade for, at Dansk Miljørådgivning blandt andet skriver, at gydebankerne er intakte, og at det ikke ses som nødvendigt at gøre yderligere for at gydebankerne også kan anvendes som de skal i fremtiden, siger forsyningsdirektøren til avisen onsdag.