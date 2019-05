Se billedserie Gisselfeld Kloster søger om at grave grus i det lyserøde område...

Konflikt: Ny Gisselfeld-grusgrav ovenpå Næstved-motorvejen

Faxe - 11. maj 2019 kl. 07:51 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gisselfeld har søgt om at grave to millioner kubikmeter grus klods op ad Vester Egede, lige der hvor motorvejen til Næstved er indtegnet.

NCC Industry A/S har på vegne af Gisselfeld Kloster den 12. marts 2019 ansøgt Region Sjælland om tilladelse til at grave grus i et 47 hektar stort område nord for Ny Næstvedvej og landsbyen Vester Egede.

Ansøgningen går helt hen til vejens grænse og landsbyens haver. Det vurderes, at der vil kunne indvindes to millioner kubikmeter materialer til anlægsbyggeri, svarende til 3,7 millioner ton grus, og der skal graves præcis der, hvor det nye store sløjfeanlæg for motorvejen og dens videreførelse til Næstved er planlagt.

Ansøgningen er ikke færdigbehandlet af regionen, men her er man udmærket klar over problemstillingen med de to projekters overlap, erfarer avisen.

»Det kan være et træk for at udskyde projektet, men uomtvisteligt er det, at området skal udvindes inden at motorvejen kan lægges, da det er et erkendt område til udvinding, og der mangler råstoffer i Danmark«, skriver Michael Spangsberg Nordland i Facebook-gruppen Vester Egede.

»Så er der chance for, at vi får søudsigt om mange år«, skriver Kim Ostenfeld Gissel, og Julie Jakobsen mener: »Hellere grusgrav end motorvej!«

»Jeg er rystet. Jeg har en forhåbning om, at det er Gisselfelds måde at stikke en pind i hjulet på motorvejen, da den ikke kan anlægges på et område der er udlagt til råstofindvinding, og lige på den mark hvor til- og afkørsler er planlagt«, skriver Kenneth M. Nielsen

- Jeg er godt nok liberal i mit hjerte, og jeg havde vænnet mig til tanken om motorvejen, men med grusgraven - der går grænsen altså, siger han.

