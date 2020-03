- Vi vil sætte gang i så mange af de planlagte anlægsopgaver, som det er muligt, siger Faxe Kommunes borgmester Ole Vive (V), der her ses tage spadestikket til Skovtårnet. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen vil betale virksomhederne hurtigere og starte anlægsopgaver nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen vil betale virksomhederne hurtigere og starte anlægsopgaver nu

Faxe - 27. marts 2020 kl. 08:08 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomiudvalget har på et ekstraordinært møde besluttet at fremrykke betalinger til virksomhederne.

- Faxe Kommune og Business Faxe i tæt dialog om erhvervslivets vilkår under Covid-19, fortæller borgmester Ole Vive (V) efter et ekstraordinært møde i Faxe Kommunes økonomiudvalg, hvor det blev drøftet, hvordan kommunen bedst muligt støtter op om virksomhederne i denne svære tid med et erhvervsliv, der er hårdt presset af Covid-19.

- Jeg har stor forståelse for, at situationen for både store og små virksomheder i vores kommune er kritisk og alvorlig. I det omfang, vi kan gøre noget for erhvervslivet, vil vi gerne det, siger borgmesteren.

- Vi er i tæt dialog med Business Faxe, så vi kan holde hinanden orienteret om situationen. Og så glæder det mig, at Business Faxe - nu da regeringens hjælpepakker er frigivet - justerer deres rådgivning i forhold til de behov, som vores lokale virksomheder har.

- De har jo især brug for at vide, hvordan de kan få hjælpen - eller som minimum hvor de kan få specialiseret hjælp inden for netop deres branche. Det kan Business Faxe bistå med i tæt samarbejde med Faxe Kommunes erhvervskontakt og Erhvervshus Sjælland, som allerede er Business Faxes vigtigste samarbejdspartnere, siger Ole Vive.

Han tilføjer, at Faxe Kommune allerede tilbyder fremrykning af betalinger til erhvervsvirksomheder.

Hvis man som virksomhed har det behov, skal man kontakte kommunen med henblik på at for lavet en ny aftale med nye betalingsbetingelser.

- Og så vil vi sætte gang i så mange af de planlagte anlægsopgaver, som det er muligt, siger Ole Vive.