Den planlagte grusgrav ved Bjerrede skal anlægges her. Med byretsdommen, som giver Nymølle Stenindustrier A/S ret til at grave under grundvandsspejlet, såfremt Faxe Kommune ikke anker afgørelsen, er gravemaskinerne rykket tættere på. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Kommunen har tabt til Nymølle Stenindustrier

Faxe - 06. august 2021 kl. 07:22 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Nymølle Stenindustrier A/S har vundet sagen om at grave grus under grundvandet i Bjerrede. Henrik Aakast (V) er samtidig erklæret inhabil.

Byretten i Næstved har erklæret Venstres byrådsmedlem Henrik Aakast inhabil i beslutningen om at forbyde Nymølle Stenindustriers grusgravning under grundvandsspejlet i den planlagte grusgrav i Bjerrede.

Samtidig er afgørelsen i Faxe Kommunes teknik- og miljøudvalg dømt ugyldig.

- Dommen er meget klar, og det er vi rigtig glade for, da det sender et generelt signal om, at man ikke bare kan omgøre nogle af de faglige beslutninger, som kommunes administration har vurderet og fundet korrekte. Vi har også nogle forvaltningsretlige principper, der betyder, at man selv skal erklære sig inhabil, når man er det, siger Ole Nørklit, der er administrerende direktør for Nymølle.

Aakast: - En forkert dom Henrik Aakast rådførte sig ifølge dommen med tidligere kommunaldirektør Thomas Eriksen inden afstemningen 27. november 2019 i teknik- og miljøudvalget, der endte med et flertal på 4-3, hvilket betød, at der ikke blev givet tillade til grusgravning under grundvandet.

Byretten skriver i afgørelsen, at »Henrik Aakast må anses for at have været inhabil i behandlingen af ansøgningen.«

Baggrunden er, at han og ægtefællen ved ejerskabet af udlejningsejendommene på Ulstrup Bygade 6-a-b-c og Ulstrup Bygade 2 og Ulstrupvej 1c, nær den planlagte grusgrav, har en »særlig, væsentlig og direkte personlig økonomisk interesse i, om der blev meddelt tilladelse«.

Retten ligger også til grund, at Henrik Aakast i 2012 indgav et høringssvar imod anlæggelsen af grusgraven.

- Det var før, jeg kom i byrådet, at jeg og min familie erklærede os som modstandere grusgraven. En af de ting, jeg senere blev valgt ind på var, at vi ikke skulle have den grusgrav her, og hvis man ikke kan tale på borgernes vegne, fordi man samtidig har en interesse i det området, hvor man er valgt, så har vi et demokratisk problem i hele landet. Dommen er også et angreb på jord og ejendomme, mener Henrik Aakast.

- Jeg mener ikke, at afgørelsen er rigtig. Byretten blander tingene sammen. Grusgraven er tilladt af Region Sjælland. Vi stemte alene om miljøspørgsmålet i grundvandssænkningen, som kan påvirke vandstanden i det fredede Natura 2000-område, Bagholt Mose. Nymølle måtte altså godt grave grus, men ikke så dybt, som de ønsker, tilføjer Henrik Aakast.

Lars Folmann (DF) var også en del af flertallet imod den dybe grusgravning.

Han har ligeledes været aktiv i Foreningen Mod Grusgrav I Bjerrede og Omegn, men »retten har herved lagt vægt på, at den af Lars Folmann ejede ejendom ikke ligger inden for kredsen af 38 de partshørte, og at Lars Folmann i sine høringssvar alene har udtalt sig generelt om mulige konsekvenser af etableringen af en grusgrav i området«, står der i dommen, hvor Folmann ikke dømmes inhabil.

Dommen kan ankes 11. august 2021 afgør økonomiudvalget i Faxe Kommune på et lukket møde, om byretsdommen skal ankes.

- Ankefristen er 13. august, og før mødet udtaler jeg mig ikke om dommen. Men jeg kan generelt sige, at vi skal være meget opmærksom på, at vi som samfund skal passe på med ikke at få sat politikere for meget i bås med erklæringer om inhabilitet. De folkevalgte er i bund og grund valgt til at træffe beslutningerne, og hvis man bor et særligt sted, og derfor ikke kan være med til at træffe beslutninger her, så har vi et stort demokratisk problem, siger Faxe Kommunes borgmester, Ole Vive (V).

Roger Buch: - En unik dom Avisen har bedt ph.d. i statskundskab og forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, om at kommentere dommen:

- Jeg kan ikke mindes, at jeg har set en sag om inhabilitet i kommunerne afgjort ved retten før. Det sker meget sjældent. Firmaet (Nymølle, red.) kunne også have valgt at gå til Ankestyrelsen først, der er vant til at afgøre spørgsmål om inhabilitet. Det er ikke noget domstolene har meget erfaring med. Alle private, virksomheder og kommuner kan henvende sig til Ankestyrelsen, siger Roger Buch.

Muligt erstatningsansvar Ole Nørklit har tidligere sagt til avisen, at der ville kunne rejses et erstatningskrav imod Faxe Kommune på omkring 40 millioner kroner, fordi grusgravningen blev forhindret, men det beløb er nu uvist.

- Vi skulle bruge gruset fra Bjerrede til at bygge supersygehuset i Køge, den nye jernbane og udvidelsen af motorvejen, men de projekter er snart færdige. Det er markedet, der fremadrettet afgør vores tab. Vi forventer nu at hente mellem 150.000 og 200.000 kubikmeter grus i Bjerrede årligt, svarende til mellem syv og otte års drift. Oprindeligt kunne vi havde udgravet Bjerrede på fem år. Men der kan igen komme store projekter i støbeskeen. Der er stor aktivitet i området med at lave transportcentre. Så der er gode salgsmuligheder for gruset, siger Ole Nørklit, der forventer, at Faxe Kommune giver gravetilladelsen under grundvandsspejlet, hvis man ikke anker dommen.