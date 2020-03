Jobcentret, borgerservice og bibliotekerne i Haslev og Faxe er blot nogle af de kommunale tilbud, som nu lukkes ned. Arkivfoto: Rune Reggelsen Skjold

Kommune lukker ned: Krisestab tager »nødvendige beslutninger«

Faxe - 12. marts 2020

Biblioteker. Borgerservice. Svømmehaller. Idrætshaller. Skoler. Daginstitutioner. Væresteder.

Listen over kommunale aktiviteter og tilbud, der nu lukker ned på grund af smittefare, er lang.

Torsdag eftermiddag udsendte Faxe Kommune en pressemeddelelse, hvori de først og fremmest fastslår, at kommunen passer godt på borgerne og følger regeringens anbefalinger.

- Vi har nedsat en krisestab, som følger situationen nøje og tager de nødvendige initiativer og beslutninger, som situationen kræver, lyder det i kommunens pressemeddelelse.

Faxe Kommune har taget en række skridt for nu at forsøge at begrænse smitten af corona. Først og fremmest bliver alle kommunale medarbejdere, der ikke varetager kritiske kerneopgaver, sendt hjem. Foreløbig i 14 dage. Medarbejderne holder ikke fri, men arbejder hjemmefra, så en lang række administrative funktioner kan opretholdes.

Tilbageværende administrative medarbejdere og ledere, heriblandt en sundhedsberedskabsgruppe, vil sidde på rådhuset på Frederiksgade de næste to uger, så bygningerne på Tingvej og Søndergade kan lukkes ned, lyder beskeden fra kommunen

Nødpasning for de yngste Derudover bliver borgerservicecentrene og bibliotekerne i Haslev og Faxe lukket for fysisk adgang. I stedet udvides telefontiden på hverdage.

Alle kommunale kultur- og fritidstilbud bliver også lukket, og det gælder blandt andet svømmehaller og idrætshaller, som nu vil stå tomme den næste tid.

Som Mette Frederiksen onsdag aften meddelte, vil landets skoler og daginstitutioner lukke fra på mandag. Hovedreglen er, at alle børn bliver hjemme, men Faxe Kommune vil dog opretholde nødpasning for de 0-9-årige børn.

Nødpasningen gælder for de forældre, som udfører en vigtig funktion i samfundet eller har særlige behov. Nødpasningen fordeles på kommunens dagtilbud og SFO'er.

Ingen rengøring På sundhedsområdet har plejecentrene stort fokus på at passe godt på de ældre medborgere, fortæller kommunen. Samtidig fraråder de på det kraftigste alle besøg udefra. Dag- og aktivitetscentre lukker også helt.

Hos hjemmeplejen vil man den næste tid skære aktiviteter fra, der ikke er livsnødvendige. Det betyder, at hjemmeplejen ikke kører ud til rengøring hos de ældre de næste to uger.

Derudover lukker sundhedscentret ned for alle kommunale aktører og aktiviteter, og Faxe Kommune opfordrer ligeledes de private aktører til også at lukke i en periode.

Kommunens sundhedspleje vil fortsat besøge helt nyfødte og spæde børn for at sikre, at de trives. I andre tilfælde vil der bruges eksempelvis Skype til at holde videokonsultationer.

Opfordrer til ro Når det kommer til socialområdet, vil kommunale dagtilbud og væresteder lukke. På kommunens bosteder fastholdes en næsten almindelig drift, men også her frarådes det på det kraftigste besøg udefra.

Samtidig lukker jobcentret, og alle planlagte møder med for eksempel ledige borgere vil finde sted over telefon.

Hos kommunen er en række medarbejdere og ledere lige nu i gang med at kontakte særlige grupper af direkte berørte borgere. Derudover opfordrer man til, at alle borgere følger med på kommunens facebookside og på hjemmesiden.

- Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at opfordre til ro og besindighed, og at alle viser det samfundssind, der gør, at vi i fællesskab får tingene til at fungere. Vi opdaterer hjemmeside og facebook med nødvendig info så hurtigt vi kan, lyder det fra Faxe Kommune.