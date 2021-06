Se billedserie Plan- og kulturudvalgsformand René Tuekær, Lokallisten, vil gerne se på muligheden for at hjælpe potentielle arrangører med økonomien til at afholde storskærmsarrangementer i faxe kommune under EM-slutrunden, der skydes i gang på fredag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Kommer der EM-fodbold på storskærm her? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommer der EM-fodbold på storskærm her?

Faxe - 11. juni 2021 kl. 09:50 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Har du for længst fundet din rød-hvide t-shirt og klaphat frem fra den bagerste hylde i skabet og bestilt en ny forsyning af truthorn og maling til kinderne?

Så er du formentlig Roligan og glæder dig til i første omgang til, at Danmarks drenge lørdag løber på grønsværen til den første EM-slutrundekamp mod Finland.

Spørgsmålet der nu naturligt melder sig er: hvem skal jeg se kampen med, og hvor skal vi sen den?

Coronapandemien har i mange måneder lukket ned for de fleste af vores sociale fora, også stadions, men den gradvise genåbning, som landet i øjeblikket er i fuld gang med tillader uge efter uge, at vi må færdes mere og flere sammen ad gangen.

Det gælder også, når EM-feberen for alvor rammer i de kommende uger.

Og når nu det danske sommervejr i øjeblikket viser sig fra sin gode side, så er det nu noget helt særligt at se de rød-hvide på storskærme ude i det fri, sammen med ligesindede, som vi har lange traditioner for at gøre her i landet.

Således også lokalt. Men mens Ringsted og Køge allerede har meddelt fodboldfans, at der i løbet af slutrunden vil blive afholdt storskærmsarrangementer, så har blandt andre Roskilde meldt hus forbi. Her tør man ikke arrangere den type aktiviteter på torvene af frygt for, at der kommer for mange mennesker og man dermed ikke kan overholde coronarestriktionerne.

Hvad så med de lokale fodboldfans? Kan de fx se frem til storskærmsoplevelser under EM på fx. Vinkældertorvet i Faxe by eller på Torvet i Haslev eller måske noget helt tredje?

Det korte svar er: Næh, det ser ikke sådan ud. Det lidt længere svar: Måske kan de alligevel komme til det.

Til en begyndelse må de »nøjes« med at skyde fodboldfesten i gang på enten Caspier's Bar eller på Bykroen i Haslev lørdag. På Caspier's starter fodboldfesten med live-musik af Hoffe & Thor klokken 15, så vises klampen Danmark-Finland klokken 18, og fra klokken 20 er der annonceret: fest, fest og atter fest.

På Bykroen har »Martin fra Carlsberg«, som han kalder sig i en video på Bykroens Facebookside, nemlig pyntet op til fodboldfest og der vil være quizzer i løbet af dagen og så vises kampen fra klokken 18.00. Det lader til at være de eneste »offentlige« fodbold-arrangementer i kommunen.

Alt for dyrt

Men hvad med de lokale fodboldklubber? Har de ikke noget på bedding?

Avisen har forhørt sig hos Faxe Boldklubs bestyrelsesformand Peter Dyrstrøm, men han er ikke vendt tilbage. Det er bestyrelsesformand jens Hvidemose fra Haslev FC imidlertid.

- Jamen det koster spidsen af en jetjager at sætte sådan en storskærm op, og så koster det oveni for at få rettighederne på plads til at vise kampene. Vi har faktisk undersøgt det, men det har vi simpelthen ikke råd til. DBU har valgt, at det er skal være sådan, når de sælger rettighederne til nogle firmaer, som viser kampene på kanaler ikke alle kan se. Jeg har heller ikke selv set de to sidste træningskampe, fordi jeg ikke har kanalerne, og jeg vil ikke betale for dem, siger han, og tilføjer med et glimt i øjet, at hvis det havde været Liverpool, der skulle spille, så havde han sat himmel og hav i bevægelse for at kunne se kampen.

- Når det er sagt, så vinder Danmark det hele. Det har jeg spillet på. Jeg spiller altid 11 kroner, og i øjeblikket giver dén beslutning pengene 28 gange pengene igen, hvis de går hele vejen, siger Jens Hvidemose.

Politisk velvilje

Men kunne et fodboldfest ikke stables på benene i kommunalt regi så?

Her er i hvert fald muligheder, mener plan- og kulturudvalgsformand René Tuekær, Lokallisten:

- Jeg har været en del af en enkelt mailkorrespondance med FGU, som gerne ville hopled et sådan arrangement, men de manglede en storskærm. Det er så ikke rigtig blevet til mere. Det er i hvert fald ikke på grund af coronaen, at man ikke tør, men nærmere noget med frivilligheden og økonomien i det, tror jeg, siger han.

Kunne man forestille sig, at plan- og kulturudvalget ville være med til at finansiere, hvis der var nogen, der ville holde et storskærmsarrangement her i kommunen?

- Jeg kan selvfølgelig ikke love noget uden at have drøftet det med udvalget , men jeg er da ikke afvisende, hvis arrangementet selvfølgelig lever op til de gældende krav og regler, som der er udstukket, siger udvalgsformanden.

- Hvis torvet i Faxe fx kunne danne rammen for noget folkefest-agtigt, så folk kunne opleve noget mere positivt ovenpå coronanedlukningen, så er jeg da positivt stemt for at se nærmere på sagen, tilføjer han.

Han opfordrer interesserede til at sende beskrivelsen af det pågældende arrangement i en mail til ham: retu@faxekommune.dk

- Spændende. Det vil vi da sætte os og gøre, lyder det fra Jens Hvidemose, efter at avisen har forlagt ham udvalgsformandens invitation.