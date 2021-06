Kom til salmefest tirsdag aften i Haslev Kirke

Traditionen tro samles 10 danske salmedigtere og 10 komponister på Galleri Emmaus i Haslev i begyndelsen af juni. Over nogle dage sidder de og arbejder med hinandens tekster og melodier. Og så sluttes der af i kirken med et brag af en salmesangsaften, hvor der synges ikke mindre end tyve helt nye salmer med helt nye melodier - præsenteret af dem, der har skrevet teksterne og musikken.

Salmedigterne plejer at sige, at Haslev Kirke er nok den dårligste kirke i landet at få prøvet sine nye salmer af i. For alt kan lade sig gøre her, og menigheden synger, som om de har sunget disse helt nye salmer i årevis. Man bliver simpelthen høj af at synge nye salmer denne aften.