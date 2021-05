Jeanette Hansen, Karen Spring og Hanne Mistarz inviterer til praktikdag i Røde Kors Butikken i Faxe. Foto: Torkild Svane Kraft

Kom til praktikdag i Røde Kors Butikken i Faxe

Faxe - 19. maj 2021 kl. 11:47 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Faxe: Har du overvejet at blive frivillig i Røde Kors Butikken i Faxe? Har du tænkt på hvad man laver som frivillig i butikken? Tænker du på om det kunne være interessant for dig?

Hvis du er i tvivl, så kan du snuse til arbejdet onsdag den 26. maj mellem kl. 10.30 og 16.00, for her inviterer Røde Kors i Faxe til praktikdag - og det er første gang Røde Kors i Danmark har en praktik dag på programmet.

- Vi mangler frivillige, og så kom jeg til at tænke på at invitere til en praktikdag, så folk kan komme og opleve hvordan det er, siger Karen Spring, der er formand for Røde Kors i Faxe.

Og der er virkelig brug for flere frivillige i den store genbrugsbutik på Vinkældertorvet i Faxe. Hanne Mistarz, der har den fornemme titel af butikschef, fortæller at der lige nu er 35 frivillige tilknyttet butikken, men at man burde være 50 for at få det til at fungere optimalt - så der er virkelig brug for flere hænder.

At være frivillig i Røde Kors Butikken kræver ikke at man afsætter vildt mange timer til jobbet. De fleste arbejder omkring tre en halv time om ugen, men vil man arbejde mere, er man naturligvis meget velkommen til det, siger Jeanette Hansen, der er kasserer i Røde Kors i Faxe.

Praktikdagen med ,,løn"

På praktikdagen kommer man rundt og prøver det hele i butikken, og det vil sige at man prøver at stå i kassen, man er med til at sortere varer, prismærke, stiller varer frem og vurdere hvad tingene skal koste.

Det særlige ved praktikdagen er at man får løn denne dag. Eller i hvert fald noget der minder om det. Røde Kors byder nemlig på kaffe, sodavand og sandwich - så man kommer hverken til at tørste eller sulte...

Til daglig, altså når man har valgt at være frivillig i butikken i Faxe, er der altid kaffe på kanden og et stykke brød at styrke sig på, samtidig med at man får en hyggelig snak med de andre frivillige i butikken - for det hyggelige samvær med de andre frivillige, er i bund og grund det allervigtigste.

At man så samtidig er med til at sørge for at butikken giver overskud, så Røde Kors kan hjælpe nødlidende over hele verden, samt udsatte børn, unge og ældre i Danmark, er vel det man kan kalde for en særdeles positiv sidegevinst.

Læs mere om Faxe Røde Kors her: rodekors.dk/afdelinger/faxe.