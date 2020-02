Nicoline Nybom har i to år drevet restauranten KO & CO i Faxe Ladeplads Lystbådehavn, men nu har hun desværre valgt at sige stop på grund af sygdom i den nære familie. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Ko & Co lukker permanent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ko & Co lukker permanent

Faxe - 13. februar 2020 kl. 13:43 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at restauranten er lukket permanent på grund af sygdom i nær familie. Vi takker for dit opkald og beklager ulejligheden«. Det er den besked, man får, hvis man ringer for at bestille bord på Restaurant Ko & Co på havnen i Faxe Ladeplads, og for Nicoline Nybom, der forpagter restauranten, er det en hård tid.

- Man kan ikke forberede sig på at få sådan en besked, specielt ikke når det kommer fra den ene dag til den anden. Jeg har valgt at fokusere på at være sammen med familien i den her tid, og så har jeg ikke overskud til at drive to forretninger, så derfor har jeg valgt at Ko & Co ikke åbner til foråret som planlagt, fortæller Nicoline Nybom, der fortsat driver Nybom Vine.

To gode sæsoner Nicoline Nybom har meddelt ejerne, at hun ønsker at stoppe forpagtningen, og ejerne er i gang med at finde en, der vil købe den. Hendes opsigelse løber frem til den 1. september, men hun håber for byens og gæsternes skyld, at en anden vil træde til.

- Jeg ville gerne slippe restauranten helt, og det ville også være rart for de gæster, der har set frem til at spise hos os, hvis man fandt en til at drive restaurant, inden sæsonen går i gang. Det er jo en sommerrestaurant, og vi har haft to rigtig gode sæsoner med rigtig mange glade gæster, så det ville være synd, hvis man ikke fortsat kunne have en god restaurant på havnen i Faxe Ladeplads, siger Nicoline Nybom.

Hård tone på Facebook Siden hun tog beslutningen har mange udtrykt deres opbakning, men på Facebook er der også en del, der har valgt at benytte lejligheden til at komme med kritik af Nicoline Nybom og restauranten, og det er den nu tidligere restaurationsejer rigtig ked af.

- Jeg skrev ud på restaurantens Facebook-side, at jeg havde valgt at lukke på grund af omstændighederne, og så er det rigtig hårdt at skulle høre på dem, der af den ene eller anden grund ikke har været tilfredse igennem tiden. Når man driver en restaurant vil der altid være nogle utilfredse gæster, men det er altså frustrerende og gør rigtig ondt at lægge ører til den slags, når man selv synes, man driver en fair forretning, og jeg blev til sidst nødt til at lukke Facebook-siden, fortæller Nicoline Nybom.