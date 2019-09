Se billedserie Fredag var der åbent hus, og drengene fra Mickeys Klubhus gør hvad de kan for at deres nye sted bliver en succes. Foto: Morten Chas Overgaard

Knallertfred i klubhuset

Faxe - 28. september 2019 kl. 13:00 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra at husere på stisystemerne i Faxe Ladeplads, er knallertdrengene fra Faxe Ladeplads gået over til at kunne byde folk indenfor i deres eget klubhus. Fredag var der tændt op i grillen, og så havde gruppen inviteret både dem, der har hjulpet dem med at finde et tilholdssted, og dem, der har været generet af drengene tidligere på året.

Og irritation har der været. Faktisk kulminerede frustrationerne over drengenes larm og hensynsløse kørsel til et borgermøde i foråret, hvilket resulterede i, at Tom Hammer og Leif Olesen fra Faxe Ladeplads Idrætsforening kom på banen for at se, om man ikke kunne hjælpe med at løse problemet.

- Det viste sig ret hurtigt, at det faktisk ikke var ret meget, de ønskede sig, og både Faxe Kalk, DLG og Faxe Kommune har været fantastiske til at hjælpe fortæller Tom Hammer.

Det er Faxe Kalk, der ejer grunden, som knallertdrengene har fået lov til at bruge, og direktør i Faxe Kalk, Klaus Rønholt var også mødt op for at se, hvad de unge har fået ud af arealet.

- Vi er glade for, at vi kan være med til at skabe et lidt bedre miljø både for borgerne i byen, men også for de unge. Det er dejligt at se, at der er sket noget hernede, og det er rigtig vigtigt for os, at naboerne ikke føler sig generet, så det er også godt at se, at Roklubben har taget godt imod dem, siger Klaus Rønholt.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved torsdag den 28. september.

