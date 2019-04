Se billedserie Den gode idé behøver ikke være revolutionerende for at virke. Foto: Cecilie Hänsch

Send til din ven. X Artiklen: Klumme: Det vrimler med gode idéer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klumme: Det vrimler med gode idéer

Faxe - 30. april 2019 kl. 08:01 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen; men gode idéer kan blive bedre med et twist - eller ved at flytte tid og sted. Det ved private erhvervsdrivende, der hver dag lægger hovedet på blokken - eller; står på mål for deres egen gode idé.

Der står en buket tulipaner på mit skrivebord. Det er en gave. Sådan én af dem, som journalister ikke må tage imod. Men jeg tog imod alligevel. Med tak.

Giveren er Lis Ella Fruervang, der nu for fjerde år i træk driver Fruervangs Blomstermark lige nord for Faxe.

Der er sådan set ikke noget epokegørende i en blomstermark med selvpluk. Sådan noget var der masser af hjemme i Midtjylland, da jeg var barn. Men det var nyt her, da Lis Ella og hendes datter for godt fire år siden lagde de første tulipanløg i jorden.

Det var kort fortalt en god idé.

Lige nu springer tulipanerne ud, lidt senere igen kommer silkepæonerne, siden gladiolus, solsikker og georginer.

På vej hjem fra blomstermarken nød jeg den nye horisont-linje fra Faxe mod vest. Her kan man nemlig se Skovtårnet hos Camp Adventure. Da det blev indviet 30. marts blev det flere gange nævnt, at tanken om at bygge et højt tårn langt ude i skoven var urealistisk, uladsiggørbar. Men Jesper Mathiesen og company modbeviste det. Ikke ved at stå fast på det oprindelige design, men ved at holde fast i den gode idé og så videreudvikle den når der kom feedback fra gode folk.

Jeg var der et par dage før indvielsen og igen til den officielle del. Og jeg er der igen om nogle uger, når jeg skal fejre min fødselsdag med familien. For ligeså utopisk det lød i 2014, ligeså imponerende er skovtårnet i dag. Det var i sandhed en god idé, Jesper Mathiesen kom med.

Inden jeg svingede ind i Meny i Rønnede efter frokosten (to lune frikadeller og en bakke vindruer), søgte mit blik til virksomheds-fortegnelsen på indgangs-pylonen ved »Det gamle Rådhus« i Rønnede.

Jeg nåede desværre ikke at læse alle navnene, men jeg kunne se, at der var kommet nye navne til siden jeg var der senest for at tale med Folkekirkens Nødhjælps Centrallager.

Vi ved, at Møns Bank er på nippet til at åbne, men i lokalerne, der i sin tid rummede Rønnede Rådhus og senest Faxe Kommunes byrådssal, sidder i dag også enkeltmands-virksomheder side om side med blandt andre Tryggevælde Provsti.

Det er i dag Michael Dahl fra Karise Anlæg og Byg, der ejer bygningerne, hvor VoxeVærket driver kontor-fællesskab. Det var da også en blændende idé.

På Ny Ulsevej kører jeg forbi Det Gamle Apothek og får dårlig samvittighed over, at vi endnu ikke har skrevet artiklen om den totale renovering af den imponerende bygning. Den rummede - som navnet måske afslører - i tidernes morgen et apotek, der lå næsten lige midt mellem Bregentved og Gisselfeld. Siden blev bygningen til alderdomshjem og i 1967 købt af Lyngby-Taarbæk Kommune og var i mange år lejrskole - indtil den altså blev forladt, sat til salg og nu er omdannet til Bed & Breakfast. Det var da oplagt. Sikke en god idé

I Haslev kan jeg se, at søstrene Heidi og Pia Johansen - igen - har fundet en kreativ guldåre i virksomheden Krea Deluxe. De startede i 2015 med økologisk garn og tidløse hækle- og strikke-opskrifter.

I weekenden før påske havde de så hele showroomet fyldt med hæklere, der lærte nye hækle-tricks af én, der kan den slags bedre end de fleste. Og de sælger bøger med hækle-opskrifter til både jul og påske. Det var vitterligt en god idé - men ikke én, alle og enhver kunne have fået.

Og sådan er området her fyldt med mennesker, der ikke bare går og tænker at noget kan være en god idé. De fører dem faktisk også ud i livet. Og det er dem, vi hylder i denne udgave af ErhvervsAvisen med fokus på Faxe. Det synes vi nemlig er en god idé.

Rigtig god læselyst.