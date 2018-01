Byrådsmedlem Erik Rasmussen (V) og Lars Folmann (DF) er iblandt de politianmeldte borgere i Faxe Kommunes spildevandspåbudssager.

Kloaksyndere politianmeldes

Faxe - 31. januar 2018 kl. 10:36 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres nye byrådsmedlem Erik Rasmussen fortalte på valgmødet 14. november 2017 i Førslev Forsamlingshus, at han var blevet politianmeldt for ikke at have opfyldt Faxe Kommunes krav om forbedret rensning af husstandens spildevand. Han bekendtgjorde samtidig, at han håbede på at blive valgt ind i Faxe Byråd, så han kunne tage fat på sagen der.

Nyvalgte Lars Folmann (DF) er i samme situation, og han har grebet problestillingen an ved selv at anlægge en retssag imod Faxe Kommune, der er berammet ved Retten i Næstved 20. februar. Han vil dog ikke anbefale andre at gøre det samme.

Derimod lyder hans råd, at man afventer retssystemets reaktion. Det har mange borgere uden kloakering valgt at gøre, og flere af dem har i de seneste dage fået en opringning fra politiet:

»Det ser ud til, at politiet er begyndt at 'efterforske' de anmeldelser, der ligger ved anklageren i Næstved. Hvis I har mulighed for det, så optag samtalerne og sig kun, at I ikke har fået den dokumentation loven foreskriver i henhold til spildevandsbekendtgørelsens §35 stk. 1, og at I derfor betragter påbuddet som grundløst. Selvom politiet 'truer' med dagbøder så husk, at disse kun kan idømmes af dommeren, når jeres sag er prøvet ved byretten«, skriver byrådsmedlem Lars Folmann i foreningen Fair Spildevands Facebook-gruppe, hvor flere med rensningspåbud de seneste dage har fortalt, at de har fået en opringning fra politiet, som fortalte, at de nu var sigtet.

»Har snakket med Næstved politi i formiddag og han var på ingen måde truende mht. bøder. Han var sød, vidste godt det skulle forbi en dommer. De forventede, at skulle snakke med op til 250 personer«, skriver Dorte Rasmussen i gruppen, hvor Lars Folmann fortæller, at en dagbøde typisk vil være »5000 kroner her og nu og et lignende beløb hver måned, hvis man bliver dømt. Er man blevet dømt bortfalder ikke-betalte bøder, når man har forbedret sin rensning og således efterkommet påbuddet«, skriver han.

- Man skal tage det helt roligt, og sige til politiet, at det er kommunens ansvar at fastlægge ejendommens afløbsforhold, og at udledningen skal bidrage til forurening, siger Formanden for Fair Spildevand, Lene Maarth.