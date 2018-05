En kitesurfer satte Midt- og Sydsjællands Brand og Redning på den anden ende søndag aften. Heldigvis endte redningsaktionen ganske udramatisk. Foto: Allan Nørregaard

Kitesurfer-sejl i havsnød

Faxe - 14. maj 2018 kl. 13:37 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag aften fik folkene hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning en foruroligende melding: En kitesurfer var blevet set i havsnød ud for Faxe Ladeplads, og derfor gjorde folkene fra brandvæsnet straks deres båd klar, for at komme den nødstedte til undsætning.

På vej ned mod Faxe Ladeplads blev aktionen dog aflyst af Joint Rescue Coordination Centre (det tidligere Søværnets Operative Kommando red.), og redningsfolkene kunne køre tilbage mod stationen igen.

Små 40 minutter senere kom der en ny melding om en ulykke, hvor en kitesurfer var set drive mod syd ud på havet, og redningsfolkene tog igen af sted mod Faxe Ladeplads.

Indsatsleder hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, Jens Kragebæk, og kollegaerne satte båden i vandet og fik meldingen om, at Klintholm Redningsstation allerede havde en båd i vandet for at lede efter den nødstedte kitesurfer, og de to redningshold begyndte sammen at lede efter kitesurferen.

- Begge både eftersøgte manden nord for Præstø, og på et tidspunkt finder vi kitesurferens sejl. Det viser sig, at anmeldelsen kommer fra en cypriotisk coaster, der har set sejlet flyde mod syd, og da styrmanden var polsk, var det lidt svært at få kommunikeret præcis, hvad der var sket, siger Jens Kragebæk.

Redningsfolkene fik bjærget sejlet, og hvis den forskrækkede kitesurfer vil have det igen, ligger det nu på Klintholm Redningsstation.

