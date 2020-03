Kirkebygningerne i både Førslev (billede), Teestrup og Bråby er lukket for offentlig adgang, og alle konfirmationer er udskudt. I første omgang til efter pinse.

Kirker udskyder samtlige konfirmationer: - Det er nemt at blive rådvild

Faxe - 19. marts 2020 kl. 13:01 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirkerne i både Førslev, Teestrup og Bråby lukker ligesom mange andre landet over mere eller mindre ned. Det fortæller kirkerne i en pressemeddelelsen.

- I denne tid er vore kirkebygninger lukkede for offentlig adgang i et forsøg på at bremse spredningen af coronasmitte, men det betyder ikke, at kirken som sådan er lukket. Mere end nogensinde gælder det, at kirken skal være til stede for dem, der søger den, fastslår sognepræst Solveig Ståhl-Nielsen og uddyber:

- Når så overvældende og fremmede ting sker som denne pandemi, så er det nemt at blive rådvild og frygtsom. Vi må hjælpes ad med at holde fast i håbet og fortrøstningen. Være ekstra opmærksomme på at ringe til nogen, som vi ved er alene eller bekymrede. Det er bedre at ringe en gang for meget, end en for lidt.

Konfirmationer udskudt Sognepræsent er som altid til rådighed for samtaler på mobil 3023 6989. Alternativt kan man på nettet finde hjælp på www.sjaelesorg.nu.

- Vi er i gang med at etablere et netværk af frivillige til at hjælpe, for eksempel hvis nogen ikke kan få købt ind. Kontakt diakonimedarbejder Anette Haahr (mobil 51 18 18 29), hvis du har brug for hjælp, eller hvis du selv gerne vil give et nap, fortæller Solveig Ståhl-Nielsen i pressemeddelelsen.

Bisættelser bliver indtil videre afholdt med et begrænset antal gæster og med reduceret kirkebetjening, mens dåb og vielser tilbydes at blive holde på et senere tidspunkt. De kan dog også afholdes nu, blot med et stærkt begrænset antal gæster.

Derudover er alle konfirmationer udskudt til efter pinse.

- Og det bliver måske først efter sommerferien. Hvad der i skrivende stund er gældende, kan hurtigt ændre sig, så hold øje med vores Facebookside, hjemmeside og med Folkekirken.dk, siger Solveig Ståhl-Nielsen.

Forsøger at række ud Flere kirker sender gudstjenester og andagter på hjemmesider, YouTube og lignende. DR har både radio- og tv-transmission af gudstjenester. På folkekirkens hjemmeside kan man finde flere oplysninger.

Så selvom alle gudstjenester og arrangementer i Førslev, Teestrup og Bråby kirker, i Sognegård, Præstegårdslade og Grevestol er aflyst - indtil videre til og med 30. marts - men efter al sandsynlighed væsentligt længere. Og selvom alt personale er sendt hjem for så vidt muligt at arbejde hjemmefra, så forsøger kirken alligevel at række ud til dem, der har brug for den.