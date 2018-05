Se billedserie Kenneth Jensen (i hawaii-skjorten) er passioneret Melodi Grand Prix-fan. Han er også medlem af bestyrelsen for den danske MGP-fanklub, som i øjeblikket er i Lissabon for at bakke op om det danske bidrag, Rasmussen - som han er omgivet af på billedet her - der sang sig sikkert i finalen med sangen »Higher Ground«. Privatfoto

Kenneth og co. tager Lissabon med storm

Faxe - 12. maj 2018

Små 3000 kilometer i fugleflugtslinje er der mellem Karise og Lissabon, men afstanden betyder ingenting for en mand med en passion.

30-årige Kenneth Jensen fra Karise er medlem af bestyrelsen for den danske Melodi Grand Prix-fanklub, og han har sendt stemningsbilleder til sn.dk fra turen til Eurovision-land.

Her har han haft lejlighed til at møde de danske sang-deltagere med forsanger Jonas Rasmussen i spidsen, der skal dyste om titlen som årets vinder af det internationale melodi grand prix lørdag aften.

Det var i øvrigt Kenneth Jensen, flere millioner tv-seere kunne få et glimt af på skærmen da afstemningen i anden semifinale var slut torsdag. Her står han i sin karakteristiske »dragt«: hawaii-skjorte, vikingehjelm og et stort dansk flag.

- Der er kanon god stemning her i Lissabon og Danmark er rigtigt populære, siger Kenneth Jensen, der heller ikke er bleg for at give sit bud på, hvordan det kommer til at gå den danske delegation i finalen.

- Jeg er helt sikker på, at Danmark vil komme op i en top fem efter den præsentation, de gav i går (torsdag red.). Jeg tror, at Danmark er blevet nummer to i semifinalen, og Australien blev nummer et, hvis man lytter til publikum i salen, tilføjer han.

Finalen i Eurovision vises på DR1 lørdag 12. maj fra klokken 21.00.