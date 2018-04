Den danske Melodi Grand Prix-fanklub har cirka 450 medlemmer. Medlemstallet blev næsten fordoblet i 2014, da Danmark var vært ved den internationale sangkonkurrence. - Vi får mulighed for at købe de bedste billetter i fanklubben, og derfor var der selvfølgelig mange, der meldte sig ind i 2014, siger Kenneth Jensen. Det koster 300 kroner at blive medlem, og der er årsmøde i Rødovre 27. oktober. Privatfoto

Kenneth og co. gør Karise til grand prix-centrum

- Jeg var ikke med i Ukraine og heller ikke i Herning,, men ellers har jeg været til rigtig mange grand prix'er. Det er en fed måde at møde mennesker og feste sammen på - musik gør bare noget ved én. Derfor synes jeg også det er rigtig spændende, at Karise, hvor jeg jo bor, er med på at holde grand prix-fest på lørdag (21. april red.). Det er første gang, vi holder åbent hus i forbindelse med vores årsfest i fanklubben, så derfor er jeg spændt på at se, hvor mange der dukker op. Vi har fået stor opbakning fra byen og borgerne i lokalsamfundet til vores initiativ, og det er jeg meget taknemmelig for, siger Kenneth Jensen.