Kejserens nye klæder for hele familien

Det er gratis og børn fra 3 år vil kunne få glæde af H.C. Andersens skønne historie om en kejser, som af to skurkagtige skræddere bliver overtalt til at tro, at han går rundt i klæder lavet af de smukkeste stoffer, mens han i virkeligheden ikke har noget på. En historie om dumhed og smålighed både hos kejseren og hans undersåtter. Alle bliver fortalt, at dem, der ikke kan se tøjet, enten ikke duer i deres embede, eller også er de utilladeligt dumme. Og hvem vil være det?