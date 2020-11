Se billedserie Kasper Kristensen er administrerende chef på Feddet Strand Resort, og han er ked af den måde, situationen har udviklet sig på. Foto: Morten Chas Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Karise-forældre har fået penge tilbage for Feddet-tur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karise-forældre har fået penge tilbage for Feddet-tur

Ad to omgange blev en weekendtur for en tredjeklasse på Karise Skole ramt af regeringens nedlukning af landet, og efter kritik af Feddet Strand Resort, har forældregruppen nu fået pengene tilbage.

Faxe - 13. november 2020 kl. 19:41 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

I februar måned bestilte forældrene til en tredjeklasse på Karise Skole en overnatning på Feddet Strand Resort. Børnene i klassen havde solgt Lillebror-lodder for at skrabe sammen til en klassetur, men dagen efter, at pengene var betalt, tonede statsminister Mette Frederiksen (S) frem på skærmen og lukkede landet ned.

- Vi tænkte »hvad fanden gør vi nu?«, så vi gik sammen i forældregruppen for at finde ud af, hvad vi skulle gøre. Vi får tre datoer, som vi kunne rykke opholdet til, og vi beslutter at udskyde det til den 31. oktober, fortæller Camilla Kastebo, der er forælder til en af eleverne i klassen fra Karise.

Den 23. oktober proklamerede statsministeren dog igen, at smittetallene gik den forkerte vej, og en ny række corona-restriktioner blev indført. Derfor tog Camilla Kastebo igen fat i Feddet Strand Resort, for at få pengene tilbage, men det kunne hun ikke.

- Vi fik at vide, at vi kunne flytte opholdet til et andet tidspunkt i år, eller at vi kunne dele børnene op, men det var vi jo ikke interesserede i, fortæller Camilla Kastebo.

Strakt sig langt Hos Feddet Strand Resort forstår administrerende chef, Kasper Kristensen, godt forældrenes frustration, men han mener, at Feddet Strand Resort har strakt sig rigtig langt for at få enderne til at mødes.

- Vi ville rigtig gerne finde en løsning, og vi tilbød forældrene, at de kunne dele gruppen op i mindre hytter, så de kunne være mere trygge, men det havde de ikke lyst til, siger han.

Forældrene insisterede på at få pengene tilbage, men der er ifølge Kasper Kristensen en grund til, at man ikke bare kan give alle kunder, der er kommet i klemme under corona deres penge tilbage.

- Når du booker et ophold, så reserverer du en vare, og så låser vi den oplevelse til dig, så ingen andre kunder kan købe den. Så kan du købe en afbestillingsforsikring, så du kan komme ud af aftalen, uden at det koster noget, men vi kan ikke bygge en forretning op på, at kunderne kan sige fra i sidste øjeblik og få pengene tilbage, for så taber vi penge. Det er en del af forretningsbetingelserne, og de gælder faktisk, uanset om du booker et ophold hos os eller et andet sted, siger Kasper Kristensen.

Ifølge Camilla Kastebo havde forældrene ikke overvejet, at købe en afbestillingsforsikring, da de bestilte opholdet i februar før corona. Hun mente dog stadig, at Feddet Strand Resort burde give pengene tilbage, og i frustration skrev hun og flere andre forældre om deres oplevelse på hjemmesiden Trustpilot, hvor Feddet Strand Resort pludselig fik et hav af dårlige anmeldelser.

Herefter besluttede Kasper Kristensen sammen med bestyrelsen helt ekstraordinært at give forældregruppen pengene tilbage, men det er ikke en fremgangsmåde, der kommer til at være hverdag.

Bedre information Kasper Kristensen har aldrig oplevet en situation, der kørte så meget af sporet, som den har gjort i tilfældet med tredjeklassen fra Karise, men Feddet-chefen vil alligevel gøre, hvad han kan for at undgå lignende situationer i fremtiden.

- Når vi fremover sælger ophold til lejrskoler, klasseture og den slags, så vil vi gøre mere ud af at fortælle dem, at de skal tegne en afbestillingsforsikring. Det har sådan set hele tiden stået i forretningsbetingelserne, men det er ikke alle, der læser op på, hvad det er, de køber. Derfor har vi besluttet, at vi fremover vil være mere tydelige omkring det, for det er jo ikke børnene, der booker opholdene, og de må helst ikke sidde som gidsler i sådan nogle sager, siger han.

Camilla Kastebo og resten af forældrene har nu fået deres penge tilbage, og selvom det nok ikke bliver Feddet, der bliver destinationen, så håber Kasper Kristensen, at forældrene alligevel vil bruge pengene på at give børnene en oplevelse.

- Uanset om det er hos os eller et andet sted, så håber jeg virkelig, at forældrene giver børnene en god oplevelse, for det var det, der var hele målet med at booke et ophold hos os. Corona har skabt en frygt i samfundet, og vi hører rigtig meget i medierne om sygdom og ulykke, og derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi også får nogle positive oplevelser. Og selvom der er corona-restriktioner, så er der stadig rigtig mange muligheder for at få nogle fantastiske oplevelser i Danmark, siger han.

Efter forældrene har fået pengene tilbage, har Trustpilot slettet Camilla Kastebos anmeldelse, men de øvrige vrede anmeldelser ligger stadig på hjemmesiden.