Karen Spring hædret med Dronningens Emblem

Faxe - 21. april 2021 kl. 11:29 Kontakt redaktionen

Solen skinnede fra en skyfri himmel. Det var Dronningens fødselsdag - og dagen hvor Karen Spring, formand for Røde Kors i Faxe modtog stor hæder.

Og alligevel indledte Gertrud Tramm, der tidligere var formand for Faxe-afdelingen, og også har siddet i landsledelsen i Røde Kors, sin tale med ordene ,,Det her har du ikke fortjent". Det var dog bestemt ikke det fornemme emblem, Hendes majestæt Dronningens emblem, Gertrud Tramm ikke mente Karen Spring fortjente. Tværtimod.

- Du skulle have stået omgivet af utallige Røde Kors Frivillige fra Besøgstjenesten, Førstehjælp, Gå med tjenesten, Integrationen, Internationalt Udvalg, Nørklere, Røde Kors Butikken og Vågetjenesten, sagde Gertrud Tramm, og fortsatte:

- Flagene skulle være hejst på torvet og operasanger Erik Harbo havde lovet at komme og synge danske sange for dig og den ene taler ville afløse den anden, men sådan skulle det ikke være. Covid 19 besatte vores land og vores planer måtte forkastes.

Men Røde Kors har, gennem sin historie, måttet klare meget vanskelige opgaver i forbindelse med krige og naturkatastrofer. Opgaverne er klaret i et konstruktivt samarbejde.

- Derfor står vi her i dag, for du har fortjent at blive hædret for et særdeles flot arbejde som formand for Røde Kors Faxe Afdeling - fra januar 2012. Karen du har været og er pligtopfyldende, ansvarlig, villig til samarbejde, men du har sikkert også oplevet, at som formand kan man være nødt til at indgå kompromiser og være pragmatisk, sagde Gertrud Tramm.

Det blev også fremhævet at Karen Spring ikke kun går ind for det nationale arbejde, men i høj grad også for det internationale arbejde i Røde Kors.

- Der er brug for ildsjæle som dig, der forstår, at vi alle har noget at give til det medmenneske som er i nød. I de kommende måneder risikerer flere end 34 millioner mennesker i 20 lande og regioner verden over at opleve akut sult.

- Du har formået at fastholde de frivillige i et givende samarbejde. Leif Mistarz sagde til mig for et par måneder siden: ,,Jeg har ikke et eneste øjeblik fortrudt, at jeg blev frivillig i Røde Kors." Det er den slags mennesker, du har formået at fastholde i Røde Korsarbejdet. Og så - er hans kone Hanne - selvfølgelig også kommet med, hun er mindst lige så god som ham, sagde Gertrud Tramm.

Emblemet, som kan tildeles Røde Kors-medlemmer der har ydet en særlig indsats, blev indstiftet af kong Christian den 10. helt tilbage i 1914 - og lige siden har emblemet kunne tildeles på majestætens fødselsdag - derfor var det naturligvis fredag den 16. april Karen Spring modtog den fornemme hæder.

