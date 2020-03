Karantæneramt læge var på ferie i Norditalien

Den karantæneramte læge Peter Kolby, der er medindehaver af Lægehuset i Rønnede, havde været på skiferie i Norditalien, og det var grunden til, at han blev sendt i hjemmekarantæne, skriver Ugeskrift for Læger .

Han oplyser til ugeskriftet, at han havde nået at se 25 patienter, inden karantænen indtrådte. Dog udviser lægen stadig ingen symptomer på coronavirus, og hans kompagnon Jette Elbrønd, maner derfor til besindighed og fortæller, at der ikke har været grund til at tage kontakt til de pågældende patienter, når den karantæneramte læge ikke udviser symptomer på sygdommen.

- Jeg vil godt pointere, at der ikke har været grund til at kontakte de patienter. Ved at kontakte dem, signalerer man næsten panik, så det ville ikke være fornuftigt på nogen som helst måde. Det ville bare afføde en masse ekstra støj«, siger hun. Du kan læse pressemeddelelsen fra Lægehuset her.