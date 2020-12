Kanten overtager Haslev Bio

- På vegne af Faxe Kommune vil jeg gerne sige, at jeg anerkender indsatsen og at 2020 har været et vanskeligt år. Faxe Kommune har accepteret opsigelsen, og vi ønsker Sisse Labuz god vind fremover, siger centerchef Benny Agergaard.

For at sikre et fortsat biograftilbud i Haslev, med kun få dages pause, er der er fundet en overgangsløsning. Henrik Larsson og Jesper Larsen fra Biografen Kanten i Faxe har indvilget i at varetage driften af Haslev Bio. Overgangsløsningen skal sikre tid til en ny løsning, der langsigtet sikrer driften af biografen.