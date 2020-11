Se billedserie Eleverne fra Ung Faxes 10.-klasses valghold »Iværksætteri« lyttede engagerede til både iværksætter Andreas Tofte Bøndergaard og erhvervsrådgiver Kurt Skjold. Foto: Ung Faxe

Send til din ven. X Artiklen: Kan man det? Rollemodel på bare 17 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kan man det? Rollemodel på bare 17 år

Der er ingen grund til at gemme de gode idéer til man bliver »rigtigt voksen«. Andreas Tofte Bøndergaard delte ud af sine erfaringer som iværksætter til jævnaldrende i 10. klasse.

Faxe - 05. november 2020 kl. 15:36 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

»Hvad drømmer du om at lave«.

Netop det spørgsmål var den anstødssten, der fik Andreas Tofte Bøndergaards mange idéer til at krystallisere sig til én forretningsidé.

Det var i januar 2019, og i dag har den unge iværksætter bag virksomheden ATOFTE IVS så mange erfaringer, at han kan dele ud af dem til andre, der går og drømmer om at få foden under eget bord. Han ville lave hjemmesider med fokus på søgeords-optimering.

Forleden var det eleverne på Ung Faxes valgfag for 10. klasse: »iværksætteri«, der kunne folde ørerne ud:

- Det er første gang, vi har valgfaget iværksætteri, fortæller underviser Chanda Sonne fra Ung Faxe.

- Det er - sammen med vores internationale linje - dette skoleårs nyskabelser, tilføjer hun.

Andreas Tofte Bøndergaard har selv altid været fyldt med gode idéer. Men han nåede altså at fylde 15 år, inden han stiftede sin første virksomhed.

Andreas Tofte Bøndergaard var bare 15 år, da han blev iværksætter med virksomheden ATOFTE IVS. Foto: Morten Chas Overgaard

- Jeg synes jo, det er godt, at eleverne kan høre fra én på deres egen alder, at de ikke behøver gemme på deres gode idéer indtil de bliver »rigtigt voksne«. At man sagtens kan have en forretningsidé, der holder, selvom man er ung, siger Chanda Sonne.

Men måske skal man - som Andreas Tofte Bøndergaard - have sin far som direktør, fordi man sådan rent juridisk ikke kan få lov til at stå som direktør som 15-årig.

Få hjælp Men til oplægget hos Ung Faxe var også erhvervskonsulent Kurt Skjold fra Business Faxe. Han er en smule ældre end Andreas Tofte Bøndergaard, men har til gengæld mange års erfaring med at rådgive andre med at få succes med deres idéer.

Og Andreas Tofte Bøndergaard har blandt andet fundet sine kunder gennem netværk, og ved at have informationsmateriale om sine ydelser klar til potentielle kunder.

Til hverdag går han på Niels Brock i København, og da han gik i skole, var han en periode formand for kommunens fælles-elevråd.

- Måske mangler der et iværksætter-tilbud til unge? Der er masser af tilbud til unge, der vil spille rollespil eller FIFA-turneringer efter skole, og måske kunne man lave et lignende tilbud, hvor unge iværksættere kunne komme og få noget sparring til deres idéer. Bare det, at man kan samle et helt gymnasium i København med unge, der er interesserede i iværksætteri, viser, at det nok ikke er manglende interesse, der er barrieren, men snarere det, at det er svært og bøvlet at komme i gang, siger Andreas Tofte Bøndergaard.

Rollemodeller Om få dage holdes landet over den såkaldte Global Entrepreneurship Week. Det »plejer« at blive fejret med landsdækkende konkurrencer i iværksætteri, idé-rigdom og idé-præsentation.

Langt de fleste af dette års arrangementer under konceptet holdes i år i stedet digitalt på hjemmesiden www.gew.dk