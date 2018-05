Se billedserie Foto: Cecilie Hänsch

Kampen for en bedre fremtid

Faxe - 01. maj 2018 kl. 18:02 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: Der måtte en gruppe-svingom til, for at det var muligt at holde varmen på Vinkældertorvet tirsdag formiddag.

Termometeret stod og balancerede mellem otte og nu grader, men blæsten gjorde oplevelsen ganske kølig - og da regnen begyndte at falde, blev der decideret koldt.

- Så tager vi benet frem, så tager vi benet tilbage, dirigerede skoleleder Sigurd Brønnum oppe fra scenen. Han - og kumpanerne i Blue Mountain Band - sørgede for en del af den musikalske underholdning. Det var både stemmebånd og ben, der skulle varmes op.

- You had a hold on me right from the start, a grip so tight, I couldn't tear it apart...

Pointer Sisters har ikke levet forgæves, men denne dag er det søstre og brødre, der har sat hinanden stævne for at tale om, hvordan man som arbejdere, lønmodtagere og socialister kan arbejde sammen for at skabe et bedre samfund.

- Vi har lige set en overenskomstforhandling. Sådan én, hvor arbejdsmarkedets parter taler sig til enighed. Her er endelig et område, hvor vi folketings-politikere bare skal holde os væk, siger Mette Gjerskov.

Hun har indledt sin tale med at love, at der er tre emner, hun vil holde sig væk fra - for ligesom at afstemme forventningerne med publikum:

- Jeg gider ikke tale om ulven, jeg gider ikke tale om omskæring, og jeg gider ikke tale om ytringsfrihed og burkaforbud, konstaterer Mette Gjerskov.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem fra Roskilde fik for ganske nylig frataget sit ordførerskab med den begrundelse, at hun gik imod partilinjen i forhold til det såkaldte burkaforbud; hun ville ikke stemme for et forbud.

