Kalkrunden fik sit navn

Faxe - 21. juni 2019 kl. 13:29 Af Morten Chas Overgaard

Ordene fra talerne blæste næsten væk i larmen fra vinden og forbipasserende lastbiler, da Rundkørslen i Faxe blev døbt torsdag eftermiddag.

De fremmødte rykkede dog tættere sammen, og formand for plan- og kulturudvalget, René Tuekær (Borgerlisten) kunne endelig afsløre kunstværkets navn: »Kalkrunden«.

Navnet refererer naturligvis til kalkbruddet, men også til de fossiler, der danner grobund for Geomuseet.

- Der er ligeså mange meninger om kunst, som der er mennesker i verden, og jeg har hørt mange sjove øgenavne til værket her. En af dem var »byggeklodserne«, og det synes jeg faktisk er en perfekt symbolik, for det forestiller jo kalkblokke, og uden kalken havde Faxe By slet ikke været det, den er i dag. Og så gør det jo heller ikke noget, at fossilerne i blokkene er med til at reklamere for vores museum, sagde museumsinspektør Jesper Milàn i sin tale.

Det er Morten Schelde, der er kunstneren bag blokkene, der ser ud som om de er tilfældigt drysset ud over midten af rundkørslen, men det er langt fra et tilfælde.

- Opdraget var, at der skulle bruges de samme elementer, som udgør Kalkparken, men i stedet for at lave noget pompøst som en triumfbue eller Stonehenge, som jeg også havde overvejet, så valgt jeg i stedet en idé, der skal sætte fantasien i gang. Når de ligger tilfældigt er der plads til at komme i kontakt med det barnlige og kreative og tænke over, hvordan de kunne arrangeres, og det er meningen, siger Morten Schelde.

René Tuekær har hørt mange af de negative kommentarer, som kunstværket har høstet blandt andet på Facebook, men han er også klar over, at det er svært at gøre alle tilfredse.

- Man kan ikke tvinge folk til at elske et kunstværk, men jeg synes, det er rigtig positivt, når kunst kan skabe noget debat, siger udvalgsformanden, der også har modtaget konstruktiv kritik.

- Jeg mødte på et tidspunkt en kvinde, der spurgte, hvorfor det ikke var udført i Faxe-marmor i stedet for beton, og det synes jeg faktisk var så godt et spørgsmål, at jeg forhørte mig hos Klaus Rønholt. Det viste sig så, at det ikke kunne lade sig gøre, men idéen var rigtig god, siger René Tuekær.

Han glæder sig over muligheden for at være med til at understøtte kunsten, med indvielsen af Kalkrunden, der har kostet 170.000 kroner i alt.