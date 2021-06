Se billedserie Højt humør i Faxe Bugtens Kajak Klub. Foto: Torkild Svane Kraft

Send til din ven. X Artiklen: Kajak-sikkerhed takket være fine donationer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kajak-sikkerhed takket være fine donationer

Faxe - 02. juni 2021 kl. 14:54 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Faxe Ladeplads: Hvis man befandt sig omkring lystbådehavnen søndag først på formiddagen, kunne man se en flok kajakroere spurte forvildede rundt. Sådan så det i hvert fald ud, men det de lavede var at forsøge at stjæle en klemme der var sat på kajakkerne.

Der var tale om en lille sjov leg, som optakt til det mere alvorlige der skulle foregå resten af dagen - nemlig et kursus i sikkerhed, der omfattede både teori og praktiske øvelser. Det var Faxe Bugtens Kajak Klub der afholdt kursus for kommende instruktører.

Der var tale om et såkaldt IPP3-kursus, hvilket står for International Padle Pass. Almindelige roere gennemgår et forløb fra 1 til 5 mens kurset for instruktører går fra 1 til 4 - og denne søndag var det altså niveau 3 for ,,almindelige" roere det handlede om, og instruktør var Ralf Pultz fra Brøndby Kajakklub.

Da den sjove leg med at stjle klemmer fra hinanden var overstået gjaldt det redningsøvelser, at lære rotag, at styre kajakkeb, pagajføring og meget andet.

Den 19. og 20. juni afholder Faxe Bugtens Kajak Klub igen kursus, men her er det videreuddannelse af instruktører det drejer sig om. Og med omkring 60 medlemmer, er det vigtigt at have de fornødne - og veluddannede - instruktører i den forholdsvis nystartede klub.

Stor donation

Kasper Luffe, der er formand for Faxe Bugtens Kajak Klub, fortæller, at disse kurser er temmelig dyre, men vigtige at gennemføre, da sikkerheden altid skal være i top. Vand skal man ikke spøge med.

Klubben har modtaget økonomisk hjælp fra Faxe Kommune og en større donation fra Østifternes Fond, der har den lokale malermester Svend Poulsen i bestyrelsen - derfor kan man gennemføre dette, og flere efterfølgende sikkerhedskurser for både medlemmer og instruktører.

Begyndere og sommerskole

I lighed med sidste år tilbyder Faxe Bugtens Kajak Klub en lille uges sommerskole for kommunens ungdom. Det kan man læse mere om på klubbens hjemmeside og på www.ungfaxe.dk.

Faxe Bugtens Kajak Klub afholder også workshops for begyndere. Det foregår tirsdage med 15. juni som førstkommende dag. Her kan man komme og prøve om det at sejle kajak er noget man skal satse på.

Læs mere på fbkk.dk