Se billedserie Der er kaffe, hygge og gode samtaler rundt om bordet, når Huset 40 hver tirsdag holder ?Kaffekanden?. Foto: Peer Rasmussen

Kaffe, hygge og lagkage

Faxe - 02. december 2020 kl. 08:25 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Tirsdag den 10. november satte de frivillige i Huset 40 i Hovedgade 40 i Faxe Ladeplads gang i et nyt initiativ, som de kalder ,,Kaffekanden".

Ind til og med den 15. december er der kaffe, te og hygge, og måske også lagkage, fra klokken 14-16 for op til 10 deltagere, og nogle gange er der nogle af deltagerne som tager kage eller lagkage med.

Alle har de det til fælles, at de synes corona-tiden er lidt kedelig, og at man trænger til nogen at tale med, fordi man måske ikke ser så mange mennesker.

Det er sekretæren i bestyrelsen for Huset 40, Britt Schirmacher Simonsen, som har igangsat aktiviteten.

- Tanken til denne aktivitet kom egentlig, da statsminister Mette Frederiksen meldte ud, at der skulle findes på aktiviteter, som kunne bruges til at få folk ud, tænkte jeg, at der også måtte sidde folk i Faxe Ladeplads, som ikke kom ud til andre mennesker. For mit eget vedkommende er de store og små begivenheder aflyst. Man kan selvfølgelig godt sidde og glo på tv, men det udvikler man sig jo ikke specielt af. Man har jo brug for et socialt aspekt også, fortæller hun.

- Jeg tænkte, at der måtte være 10 mennesker i Faxe Ladeplads, som ikke får talt nok med andre. Jeg lavede et opslag på husets hjemmeside og på Facebook samt en plakat i brugsen. Jeg sendte også et indlæg til avisen og folk har så kunne tilmelde sig. I dag, hvor du er her, er det tredje gang, og bortset fra sidste gang, har der været fuldt hus. Folk sidder og småsludrer, fortæller om sig selv og hører til andre, eller fortæller om de arrangementer, de ikke har kunnet deltage i, uddyber Britt Schirmacher Simonsen.

Glad for initiativet

En af dem, som kommer hver gang der er ,,kaffeslabberas" om tirsdagen i Huset 40 er Karin Plesner.

- For mig betyder det meget at deltage i denne aktivitet. Jeg er pensionist og tilflytter til Faxe Ladeplads, fordi jeg har to veninder, som bor her og fordi jeg gerne ville begynde på en frisk, da min mand døde. Jeg er blevet taget godt imod af borgerne. Her om tirsdagen kan vi sidde og tale om alt muligt, så jeg deltager gladeligt. Det er et super godt initiativ, siger hun med stor glæde i stemmen.

fortsætter efter nytår

,,Kaffekanden" fortsætter hver tirsdag frem til og med den 15. december, og hvis man har lyst til at deltage, skal man tilmelde sig til Britt Schirmacher Simonsen på telefon/sms 61 30 33 11 inden søndag klokken 16.

- Dette her initiativ er en slags prøveballon, som er blevet vel modtaget, selvom der skal betales en beskeden entré. Derfor er jeg ret sikker på, at vi fortsætter efter nytår, ud fra de restriktioner, som gælder til den tid. Huset her skal jo bruges, og der vil givetvis også komme andre tiltag til, fortæller hun.