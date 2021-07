Se billedserie Brian Hansen har været overvældet over den store omtanke fra de lokale, der virkelig har savnet deres bager.Foto: Morten Chas Overgaard

Kærlighedsstorm til Mesterbageren

Faxe - 11. juli 2021

Det er det, der bare ikke må ske, når man arbejder med fødevarer, men ikke desto mindre, var rotter i butikken det, der tvang Brian Hansen til at lukke Mesterbageren ned i slutningen af maj måned.

Lørdag var han dog tilbage igen, og det virkede som om, det faktum var gået hen over hovedet på meget få fra byen.

- Det har været helt fantastisk! Da vi åbnede stod der 50-60 mennesker i kø, og folk har simpelthen været så glade, fortæller Brian Hansen, der lørdag formiddag tog imod kunderne med det smil, han efterhånden er blevet kendt for.

Det er selvfølgelig aldrig rart at kunne konstatere skadedyr i sin forretning, men Brian Hansen har fået kyndig hjælp til at få bugt med de kravlende labaner.

Kim og Ulla Pedersen, der driver skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Myreexpressen i Næstved, var mødt op til åbningen, hvor de kunne svare på spørgsmål omkring skadedyr, og for dem var det også en festdag.

- Det her var jo faktisk en af de kedelige opgaver, for efter vi havde haft hundene inde og snuse, kunne vi konstatere, at rotterne var under gulvet og i væggene, og det er jo aldrig sjovt at skulle fortælle en kunde. Men selvom vi blev ved med at komme med dårlige nyheder, så tog Brian det på den rigtige måde, og han har været en god medspiller hele vejen igennem. Derfor er det også rigtig dejligt at kunne stå her i dag, siger Kim Pedersen.

Rørende gave

Inde i bageren var der kaldt ekstra personale på arbejde og de fik noget at lave. Der var gratis morgenbrød til de første 100, men det var ikke kun morgenbrødet, folk var kommet for.

Flere havde nemlig gaver med, og der blev anrettet et helt gavebord ovre i hjørnet af forretningen.

- Det er helt overvældende den modtagelse, vi har fået. Mens vi har haft lukket har vi fået sms'er og breve fra kunder, der savner os, og der har også tit stået en lille ting til os på trappestenen, når vi er mødt ind om morgenen. Det viser, at vi har et godt navn i byen, og bagermesteren er sådan en man hilser på, griner Brian Hansen.

Udenfor butikken ligger der malede sten fra folk, der har savnet byens bager, og en enkelt erkendtlighed tog fusen på både Brian og hans kone Jette.

- En dag, mens vi var lukket ned, fik vi en anonym donation fra en bruger på et af værestederne, og der må jeg sige, at vi godt nok fik tårer i øjnene. Når man er nede, skal man mærke, hvem der er ens venner, og at få sådan en donation, det var godt nok stort, siger Brian Hansen.

Giver igen

Den store velvilje fra de lokale er med til at bekræfte Brian og Jette i, at der fortsat er brug for en lokal bager, og de har heller ikke tænkt sig at hænge bagerklæderne fra sig lige foreløbig.

- Salget har faktisk været ret godt under corona. Gode brød og kager er jo lidt en luksusvare, og folk har måske haft mere behov for at hygge sig, når de bare sidder derhjemme, siger Brian Hansen, der har imødekommet efterspørgslen på en lidt alternativ måde.

Han har nemlig valgt at sætte priserne ned på morgenbrød og rugbrød,

- Vi prøver jo hele tiden på at udvikle os, og da vi gik over til vindenergi, sparede vi faktisk en del penge på strøm. Det bliver jo til nogle kilowatt-timer hver måned, så vi besluttede os for, at lade besparelsen komme kunderne til gode, og det har de været glade for, fortæller Mesterbageren.

Han holder fortsat åbent og er klar til at lange morgenmad over disken til alle de morgenfriske, der måtte lægge vejen forbi Haslev.