Kærlighedssangene gik rent ind ved slottet

Faxe - 27. juni 2021 kl. 19:59 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

»Vi skal nok stoppe inden vi kommer til den ulykkelige del...«

Solist Jonathan Koppel var ikke meget for at spolere den gode stemning.

Men det er bare som om at de bedste kærlighedssange er skrevet, når der er noget at miste: når man ikke er sikker på, at man kan få lov til at dele sit liv med sin udkårne.

Sådan er det i Romeo og Julie, hvor de begge ender med at begå selvmord.

Men inden da; inden alt er forbandet, da handler det om kærlighed.

Det spilled de til operagalla Det fremførte Ensemble Storstrøm med Jonathan Koppel og Frederikke Kampmann som solister:

Sommeren af Astor Pazzolla. Maria, Balcony Scene og I feel Pretty fra Leonard Bernsteins West Side Story. Libiamo og E strano fra Guiseppe Verdis La Traviata. To arabesker af Claude Debussy. Amour - Ah, leve toi, soleil fra Charles Gounods Romeo et Juliette. Oh mio babbino caro af Giacomo Puccini. Ungarsk dans nummer 15 af Johannes Brahms. Tre operette-sange af Franz Lehar og som ekstranummer Franz Lehars Enkevals.

Om drømmene, om sammenligningerne med solen, om at tænke kun på sin udkårne.

Og det var netop kærligheden, der var det gennemgående tema i Ensemble Storstrøms operagalla-koncert i Lysthaven ved Gisselfeld Kloster søndag eftermiddag.

I en solbeskinnet park, hvor guldsmede og humlebier passede deres, mens musikere og sangere sendte vellyd ud til publikum.

Koncerten skulle have været den tiende i rækken af koncerter i samarbejde mellem Gisselfeld og Faxe Kommune med Ensemble Storstrøm.

Men en efterhånden velkendt virus kom imellem - og sådan gik det til, at der var operagalla netop denne søndag.

- Vi har glædet os helt vildt til at få lov til at komme ud og spille for jer, forklarede Maj Kullberg Øllgaard, der er ensemblechef for Ensemble Storstrøm.

Koncerten i Lysthaven ved Gisselfeld er den sidste af tre operagalla-koncerter; de to foregående blev givet ved Dodekalitten på det nordlige Lolland og ved Fuglsang Kunstmuseum lidt uden for Nykøbing Falster.

Nu er der sommerpause i koncerterne i et par uger, inden det går løs med koncerter på Djursland og i Odsherred inden sensommeren og efteråret igen byder på koncerter »hjemme« i de fire ejer-kommuner, Lolland, Guldborgsund, Næstved og Faxe.

Skulle man siden få abstinenser og vil gerne høre koncerten fra Gisselfeld igen, så er der - på et endnu ukendt tidspunkt - håb.

Koncerten blev nemlig optaget fra alle tænkelige vinkler og bliver lagt ud på »Den digitale Koncertsal«, hvor den altså kan genopleves.

Her vil man så igen kunne lade sig imponere over hvor let det ser ud, når trænede musikere giver sig i kast med alt lige fra Verdi over Brahms til Lehar - og mærke struben snøre sig sammen, når man forsøger at følge solisternes vandring op og ned ad tonestiger.

Det er, som de siger i fjernsynes, ikke noget, man skal prøve derhjemme...

Der er noget magisk over stemmer, der kan skabe så klare og kraftige toner. Og så ovenikøbet holde dem, i hvad føles som umenneskeligt lang tid.

Det kan Jonathan Koppel og Frederikke Kampmann. Hende kan man i øvrigt opleve som operaklovn på Samsø 17. og 29. juli, når hun synger Nedda i Pagliacci i Løghallen i Nordby.