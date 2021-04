Malik Mabe, der skal stå for arbejdet med at omdanne den store træstub til en skulptur, har været forbi og godkende, at træet kan skæres i. Foto: Helle Reumert van Lüthje.

Kæmpetræ saves om og bliver byens nye fyrtårn

Et 150 år gammelt bøgetræ, som skulle have været savet helt ned, får nu nyt liv og bliver til et træskib med et fire meter højt fyrtårn om bord.

Nedsavningen af træet blev standset, netop som arbejdet var godt gået i gang med at save det ned. Kun toppen nåede dog at blive beskåret. Nu ender resten af træet med at få lov at blive stående. Men det bliver også til en enorm træskulptur.