Kæmpestor støtte til træskulpturen

Faxe - 29. maj 2021

- Det er jo fuldstændig rablende sindssygt, siger Eddie van Lüthje om de 275 personer, der støtter træskulpturen økonomisk.

- Det er den største indsamling nogensinde, jeg kender til her i byen, siger Lis Pedersen, da hun er cyklet hjem til Helle og Eddie van Lüthje i Svinget for aflægge rapport.

Lis Pedersen er kasserer i foreningen Liv i Ladepladsen, og hun kan fortælle de to initiativtagere, at der nu er indsamlet 64.468 kroner af 275 personer, der støtter træskulpturen, som dansk-amerikaneren Malik Mabe med familie i Haslev skal skære med sin motorsav ud af den kæmpestore træstup ved Faxe Ladeplads Station.

Det enorme bøgetræ stod oprindeligt i haven ved Hotel Faxe Ladeplads, og da det blev fældet i september 2020, havde det fået en central placering midt på stationspladsen, hvor busser og biler kører rundt omkring det.

Helles idé fik opbakning

Få dage efter at træet var fældet tog Helle Reumert van Lüthje forbi træstubben med sit kamera, fordi hun mente, at den fortjente en bedre skæbne end at blive fjernet og rodfræset.

Hun så flere spændende motiver i træet. Blandt andet en trold og en ugle, som kunne sende unge mennesker afsted til uddannelsesinstitutionerne.

Derfor efterspurgte hun en træskulptør og penge fra rådhuset, hvorefter borgmester Ole Vive (V) lovede, at stubben ville blive stående, og at han var modtagelige for forslag til en lokal motorsavskunstner.

Sagen kom i erhvervs- og kulturudvalget, og her ville politikerne bidrage med halvdelen af udgiften, dog højst 65.000 kroner.

- Og så dukkede den gamle sociallist op i mig. Jeg havde håbet på, at 25 lokale mennesker ville være med, men at vi nu efter mindre end to måneder har fået 275 private sponsorer med. Der er jo fuldstændig rablende sindssygt. Jeg tror, det har taget røven på politikerne, at vi har samlet så mange penge sammen, udbryder Eddie van Lüthje og viser vej til minitræskulpturen i deres have, som Malik Mabe har skåret til parret for at hylde deres kærlighed som brød ud med et kys i 1969. Det blev ikke dem, men de fandt sammen igen og havde kobberbryllup for en måned siden.

Den aldrende musiker, sømand og journalist har været ramt af mange sygdomme og blodpropper de seneste år.

- Det har virkelig givet mig livet tilbage, at jeg har knoklet med at få kunstprojektet til at lykkes. Desværre er jeg faldet og har slået hovedet et par gange på det seneste, men jeg passer på og vil opleve at se skulpturen. Det er så spændende, for vi ved endnu ikke, hvordan træet taler til Malik, når han går i gang med at forme det fra 15. juni, siger Eddie van Lüthje.

Mange bække små fik stille og roligt indsamlingen op på over 40.000 kroner. Både Dansk Folkeparti, SF og Lokallisten har doneret som partier Og så har adskillige byrådsmedlemmer doneret 500 kroner af deres egen lomme. Men det store ryk kom, da både Vemmetofte Kloster og Faxe kalk donerede 10.000 kroner hver og Superbrugsen 2.000 kroner.

Desuden har malermester Svend Poulsen, der driver Maler-Svend i Køge, bidraget med det stillads som Malik Mabe skal arbejde på i to måneder.

- Han kan jo ikke stå deroppe på en stige i fire en halv meters højde med sin motorsav. Så vi kommer og stiller stilladset op til ham. Det er en god ide at støtte den by, man bor i. Det jo 10 procent af byens befolkning, der har givet et bidrag. Faxe Ladeplads er en megaaktiv by, hvor der sker mange ting, og nu skal vi have sparket gang i hele efter coronaen. Vi får et kunstværk med et spændende lokalt motiv, og man kan opleve hele tilblivelsen, siger Svend Poulsen, der også er næstformand i Liv i Ladepladsen.

Han har tidligere støttet byens knallertdrenge med noget træ til deres container i havnen, så de kunne bygge et læhegn.

- Tidligere kørte de med 100 kilometer i timen uden lys på. Det er stoppet. For små midler kan man godt komme langt i vores by, siger Svend Poulsen.

Malik Mabe skal bo i et sommerhus, der bliver stillet til rådighed af en lokal dame fra Hylleholt, og det bliver blandt andre familien Reumert Lüthje, der skal brødføde ham - sammen med familien i Haslev, mens han arbejder med træet i sommervarmen.

- Vi vil gerne takke alle af hjertet. Det er jo helt utroligt, hvor mange penge, der er kommet ind. Vi har lukket indsamlingen nu, men det drypper stadig, og vi håber også, at der kommer lidt fra Gisselfeld Kloster. De vil i hvert fald se på vores ansøgning, siger Eddie van Lüthje begejstret.