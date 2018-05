Se billedserie Det er noget af nogle gigantiske luffer, mosasauren var udstyret med!

Kæmpen fra Kridthavet er flyttet ind på museet

Faxe - 11. maj 2018 kl. 12:23 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er nok det største puslespil, vi har lavet her på museet, men hold op, hvor bliver det godt, siger Jesper Milàn, museumsinspektør på Geomuseum faxe, mens han står og kigger ind i gabet på en af Kridthavets »toprovdyr«: Mosasauren, der levede i havet ved Stevns og Faxe. Skelettet af den ankom mandag, og det bliver hovedattraktionen i en ny udstilling, der fortæller den geologiske forhistorie for de to kommuner.

- Udstillingen viser vores forhistorie fra Kridthavet over masseuddøen og til opblomstringen af liv igen her i Faxe Kalkbrud. Det er dejligt at kunne fortælle hele historien fra vores to egne, og så med »creme dela creme« af fossiler - blandt andet Danmarks smukkeste fossile søstjerne og Danmarks største fossile havsvamp, siger Jesper Milàn.

I stueetagen er der flere montre med fossile fund fra Stevns Klint - effekter, som er flyttet hertil fra Stevns Museum i Højerup, som lukker.

- Langt de fleste fund er amatørarkæolog Peter Bennikes og så har vi også lånt fine danekræ fra Geologisk Museum. Det er vigtigt, når denne udstilling skal være her i de næste 4-5 år - indtil det nye velkomstcenter i Boesdal forhåbentlig er klar - at udstillingen her er besøget værd, og vi eksperimenterer med formidling og præsentation af fossilerne, så vi kan se hvad der virker til det nye center, siger museumsinspektøren.

Udstillingen indvies officielt af de to kommuners borgmestre fredag 18. maj klokken 15.00.